"خيرية الشارقة" تؤجل العرس الجماعي وتتوقف عن استقبال طلبات المساعدة يدويا

المصدر: محمد الرفاعي – الشارقة

أعلنت جمعية الشارقة الخيرية عن اقتصار تلقي طلبات المساعدة على الموقع الإلكتروني فقط، مع وقف جميع الوسائل الأخرى وذلك بدءا من اليوم الأحد وحتى إشعار آخر، كما قررت تأجيل تنفيذ العرس الجماعي السابع والذي كان مقررا له منتصف شهر مارس الجاري وحتى إشعار آخر.

وأكد مدير إدارة العلاقات العامة والإعلام علي محمد الراشدي أنه وفي إطار ما تقوم به الدولة من أساليب عدة وإجراءات صارمة لمواجهة خطر فيروس كورونا الذي ضرب دول عدة وتم إعلانه رسميا كوباء عالمي، فإنه توجب علينا مواكبة توجهات الدولة واتخاذ أساليب الوقاية والتي تتمثل في منع التجمع بكافة أشكاله ولذلك فقد تقرر وقف استقبال طلبات المساعدة يدويا وعدم السماح مطلقا بالتواجد بمقر الجمعية لتقديم طلب مساعدة، مشيرا أن القرار يؤدي في الوقت نفسه إلى راحة مقدمي الطلبات واختزال وقتهم وجهدهم، حيث أن هذا ما كنا نتطلع إلى تطبيقه خلال الفترة المقبلة ضمن حزمة التحولات الذكية التي تتبعها الجمعية، ولكن مع الظروف المستجدة من انتشار الأوبئة والحاجة الشديدة لاتخاذ تدابير الوقاية منها دفعنا إلى التعجل في هذه الخطوة وتعميم حظر تقديم الطلبات على الحالات التابعين للمقر الرئيسي بمدينة الشارقة وكذلك كافة الإدارات الفرعية بالبطائح والمدام والذيد وخورفكان وكلباء ودبا الحصن.

وأوضح الراشدي أنه وبالتوازي مع الإجراءات الوقائية فقد تقرر كذلك تأجيل تنفيذ العرس الجماعي السابع والذي كان مقررا له منتصف شهر مارس الجاري وحتى إشعار آخر، مبينا أنه تم كذلك استبدال بصمة الحضور والانصراف اليدوية للموظفين ببصمة العين، كما تم توفير أجهزة تعقيم في جميع ممرات ومكاتب الجمعية وحظر المصافحة بين الزملاء بالأيدي أو الخشوم، وتوفير كمامات ليستخدمها الموظفون كإجراء وقائي، كما تم التنبيه على جميع الموظفين عبر تعميم إداري بإلزام أي موظف يشعر بأية أعراض منسوبة لفيروس كورونا مثل الكحة وارتفاع درجة الحرارة والإرهاق والزكام بالجلوس بمنزله وزيارة الطبيب للتأكد من سلامته، مع اتخاذ إجراءات المحاسبة والمسائلة وفق قوانين المحاسبة المتبعة بالجمعية لمن يخالف ذلك، وذلك في إطار نشر التوعية الصحية بمخاطر المرض على الفرد وكافة العاملين بالجمعية.

ووجه الراشدي إلى ضرورة الاستفادة من التقنيات الحديثة التي توفرها الجمعية للمستفيدين من المساعدات وللمتبرعين كذلك مثل الموقع الالكتروني ووسائل التواصل المختلفة وكذلك الحسابات البنكية والرقم المجاني 80014