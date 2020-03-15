"الموارد البشرية والتوطين" تدعو الى توفير المطهرات للعمال في "العمل والسكن ووسائل النقل

المصدر: دبي الإمارات اليوم

دعت وزارة الموارد البشرية والتوطين منشات القطاع الخاص الى اتخاذ إجراءات احترازية جدية من حيث الالتزام بقواعد الصحة العامة وتنظيف وتعقيم الاسطح وتوفير المطهرات وأدوات التطهير في متناول العمال بأماكن العمل والسكن ووسائل نقل العمال وذلك في اطار الإجراءات الوقائية من فيروس كورونا المستجد.

كما دعت الوزارة في تعميم ارسلته الى المنشات المسجلة لديها الى وضع الخطط لضمان استمرارية الاعمال وجاهزية الموارد البشرية والاستراتيجيات البديلة في هذه المنشات في حال ظهور حالات مصابة بالفيروس في أي منشأة منها.

وأكدت الوزارة ضرورة ان تبادر المنشأة التي تظهر اعراض الإصابة بالفيروس على أي من العاملين لديها الى اتخاذ الاحتياطات اللازمة والاتصال فورا بالسلطات المختصة لاتخاذ الإجراءات اللازمة.

وارفقت الوزارة في تعميمها تعليمات ارشادية حول فيروس كورونا المستجد و اشتراطات الصحة والسلامة المهنية للوقاية من انتشاره وذلك بهدف شرحها للعمالة وخصوصا محدودة المهارة من قبل المعنيين في المنشات.

وتضمنت التعليمات التعريف بالفيروس والاعراض التي تظهر على الأشخاص الذين يصابون به والإجراءات الواجب اتباعها لمنع انتشاره وذلك وفقا للتعليمات الصادرة عن وزارة الصحة ووقاية المجتمع.

وأكدت التعليمات ضرورة توفير معقم الايدي في أماكن العمل وبكميات كافية وكذلك توفير اقنعة تنفس ذات الاستخدام لمرة واحدة فضلا عن تجهيز ملصقات باللغات التي يفهمها العمال في مواقع العمل والسكن بحيث تتضمن الإجراءات الواجب اتباعها للوقاية من الفيروس واتباع العادات والسلوك الصحي للعاملين وتجنب أداء مهام العمل بشكل جماعي الا في حالات الضرورة.

كما اكدت التعليمات تعقيم وسائل نقل العمل بشكل جيد يوميا وتوفير معقم اليدين عند بوابات الحافلات لاستخدامها من قبل العمال عند الصعود.

ودعت الوزارة المنشات الى تعقيم كافة مرافق السكن العمالي بشكل جيد وتوفير الأجهزة الطبية الالكترونية لقياس حرارة العمال عند مداخل المساكن العمالية.