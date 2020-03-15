بناء قدرات الأطباء لعلاج فيروس كورونا عن بُعد

المصدر: دبي - الإمارات اليوم

أطلقت «إمارات العطاء» أول برنامج في الوطن العربي للتدريب عن بُعد للأطباء «قدرات»، لمكافحة فيروس كورونا للعاملين في القطاعات الطبية الحكومية والخاصة محلياً ودولياً، بعد نجاح المرحلة الأولى من تدريب 100 طبيب وطبيبة ميدانياً من مختلف المؤسسات الحكومية والخاصة في مجال الاستجابة الطبية للطوارئ وفق منهج معتمد محلياً ودولياً، ومن خلال توأمة مع مؤسسات تدريبية عالمية.

وأكد الرئيس التنفيذي لمبادرة زايد العطاء ورئيس «إمارات العطاء» رئيس برنامج «قدرات» الدكتورعادل الشامري، أن «إمارات العطاء» أطلقت برنامج قدرات بهدف الارتقاء بالخدمات الصحية من خلال بناء قدرات الكوادر الوطنية وفقاً لأرقى المعايير العالمية، بما يضمن تأهيلاً مستمراً للكوادر الطبية والإدارية في مجال الاستجابة الطبية للطوارئ ومواكبة أفضل الممارسات الصحية عالمياً.

ونوه بأن «إمارات العطاء» ستقدّم منحاً تدريبية مجانية لـ1000 طبيب وطبيبة من المتقدمين للبرنامج، سواء من الكوادر الطبية من العاملين في القطاعين الحكومي والخاص في الإمارات، أو العاملين في المستشفيات الجامعية في الوطن العربي باستخدام تقنية التدريب عن بُعد.