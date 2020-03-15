مذكرة تفاهم «عن بُعد» بين موارد دبي وجامعة محمد بن راشد للطب

المصدر: دبي - الإمارات اليوم

وقعت دائرة الموارد البشرية لحكومة دبي مذكرة تفاهم مع جامعة محمد بن راشد للطب والعلوم الصحيّة، للتعاون والتبادل المعرفي في مجال الموارد البشرية، وتأهيل موظفي الطرفين من خلال البرامج وورش العمل وتبادل الدراسات والأبحاث العلمية وأفضل الممارسات في مجال الموارد البشرية، والتعاون في مجال تطوير مهارات وكفاءات الموظفين.

ووقّع مذكرة التفاهم مدير عام دائرة الموارد البشرية لحكومة دبي عبدالله علي بن زايد الفلاسي، ومدير جامعة محمد بن راشد للطب والعلوم الصحية الدكتور عامر أحمد شريف، من مقر الدائرة والجامعة، باستخدام تقنية الاجتماع عبر الفيديو، وذلك في إطار جهود حكومة دبي المتواصلة والرامية إلى ضمان أعلى مستويات الحماية من الفيروس، ودعماً للخطوات الحثيثة المتخذة في إمارة دبي، وكذلك على مستوى دولة الإمارات لمحاصرة الفيروس وتفادي أي فرصة لانتشاره.