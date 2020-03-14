"الموارد البشرية في الشارقة" تقرر تفعيل نظام العمل عن بعد لبعض فئات الموظفين

المصدر: الامارات اليوم _الشارقة

قررت دائرة الموارد البشرية بالشارقة تفعيل نظام العمل عن بعد لبعض الفئات من الموظفين في الجهات الحكومية لمدة أسبوعين قابلة للتمديد ابتداء من الأحد 15 مارس 2020، وذلك في إطار الإجراءات الاحترازية والوقائية من فيروس كورونا الجديد (COVID19)

ويطبق ما جاء في القرار على الفئات التالية "الموظفات الحوامل، والموظفين ذوي الإعاقة، والمصابين بأمراض مزمنة وحالات ضعف المناعة، بالإضافة إلى الموظفين من الفئة العمرية التي تتجاوز 60 عامًا".

ودعت الدائرة كافة الجهات الحكومية بتنظيم العمل وفقًا لهذا القرار وبما يتناسب مع طبيعة وحاجة العمل.