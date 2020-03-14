«طرق دبي» تصدر 2.4 مليون رخصة قيادة

المصدر: دبي - الإمارات اليوم

أظهرت البيانات الإحصائية الصادرة عن مؤسسة الترخيص بهيئة الطرق والمواصلات في دبي، أن عدد الرخص الصادرة في الهيئة حتى نهاية 2019، مليونان و420 ألف رخصة.

وأوضحت أن عدد الرخص الصادرة خلال عام 2019 بلغ 95 ألفاً و943 رخصة، مشيرة إلى أن عدد الرخص المُستبدلة للدول المستثناة من اختبارات القيادة وفق الاتفاقات المبرمة مع الدولة، بلغ 17 ألفاً و995 رخصة خلال العام الماضي.

وأكدت أن الدراسات أثبتت أن ارتفاع المستوى التعليمي للمتقدمين يؤدي إلى زيادة معدلات الاستفادة من مراحل التدريب، واكتساب المهارات المطلوبة لاجتياز فحص الحصول على الرخصة، وكذلك القيادة بشكل متزن وآمن.