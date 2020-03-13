تساوي الليل والنهار في الإمارات غداً

المصدر: أبوظبي - الإمارات اليوم

أفاد عضو الاتحاد العربي لعلوم الفضاء والفلك، إبراهيم الجروان، أن طول فترة الليل سيتساوى بطول فترة النهار في الإمارات، خلال الفترة من السبت 14 إلى 16 مارس الجاري، ثم يبدأ طول النهار يأخذ بالزيادة بمعدل 10 دقائق أسبوعياً خلال النصف الأول من فصل الربيع.

وأشار إلى أن طول فترة الليل والنهار يتساوى في النصف الشمالي من الكرة الأرضية، خلال الأيام التي تسبق الاعتدال الربيعي في 21 مارس الجاري، أو في الفترة التي تلي الاعتدال الخريفي الذي يكون في 23 سبتمبر.

ولفت إلى أن موعد تساوي الليل والنهار في الجزيرة العربية يكون بين 14 و16 مارس الجاري، خلال فصل الربيع، وخلال الفترة من 26 إلى 28 سبتمبر المقبل خلال فصل الخريف.

أما في دول البحر المتوسط وأوروبا، فيحدث تساوي الليل والنهار في الفترة بين 16 و18 مارس الجاري، وفي الفترة بين 25 و27 سبتمبر المقبل.