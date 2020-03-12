«مواصلات رأس الخيمة» تعقم وسائل نقل الركاب

المصدر: رأس الخيمة - وام

أطلقت هيئة رأس الخيمة للمواصلات برنامج التعقيم الإضافي اليومي، لأسطول مركبات الأجرة وحافلات النقل الجماعي في الإمارة، ضمن الإجراءات الوقائية التي تتبعها الهيئة، حرصاً على سلامة وصحة المجتمع والمتعاملين.

وأفاد مدير عام هيئة رأس الخيمة للمواصلات، المهندس إسماعيل حسن البلوشي، بأن عملية التعقيم، التي تتم بعد كل رحلة للحافلات، وبشكل يومي، لمركبات الأجرة، من خلال أفضل المواد والأجهزة المعتمدة، تأتي في إطار حرص الهيئة على سلامة المجتمع والمتعاملين، لافتاً إلى أن الهيئة تتولى تعقيم كل مرافقها، وتتخذ كل التدابير الوقائية المناسبة لحماية أفراد المجتمع.