المصدر: الامارات اليوم

حجب

طلبت مدارس هندية خاصة من ذوي الطلبة دفع الأقساط المدرسية للفصل الدراسي الجاري، تفادياً لحجب شهادة النجاح، على الرغم من عدم انتظام الدوام، بسبب تقديم الوزارة لإجازة الربيع.

قفازات

طالب مرتادون لمقاهٍ واقعة في إحدى الواجهات البحرية، بلدية دبي بتشديد الرقابة على العاملين في تحضير السندويشات والمشروبات فيها، بعدما لاحظوا عدم ارتدائهم القفازات أثناء تحضير الوجبات المقدمة للزبائن.

أسعار

لاحظ متسوقون استغلال بعض البقالات حالة القلق من انتشار فيروس «كورونا» عالمياً، والقيام برفع أسعار المنظفات، خصوصاً بعد تكرار النصائح الطبية التي تؤكد أهمية غسل الأيدي وتنظيف الأسطح باستمرار.

فواتير

أفاد مديرو شركات صغيرة في الإمارات بأنهم فوجئوا بقرار من شركة أبوظبي للتوزيع، يلزمهم بدفع فاتورة الكهرباء كاملة، اعتباراً من شهر مارس الجاري، من دون السماح بدفع جزء منها كما كان يحدث سابقاً، مطالبين بتأجيل القرار أشهراً عدة نتيجة وجود مستحقات كبيرة لدى الشركات.

مواقف

يشكو زوار لـ«فيستيفال سيتي» في دبي تعطل نظام الإضاءة «الحمراء والخضراء»، الذي يرشدهم إلى المواقف الشاغرة، داعين إلى صيانته.

شقة

اشتكى قارئ عدم التزام إحدى الشركات العقارية بتسليمه الشقة التي اشتراها عن طريقها، مشيراً إلى أن الشركة بدأت تسليم الشقق عقب تأخير استمر تسعة أشهر، من دون منح أي تعويض لأصحاب الشقق، بينما يتم فرض غرامة على المُلاك في حال التأخر عن دفع أي شيك.

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