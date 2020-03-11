تحضير الدعاوي عبر تقنية «فيديو كونفرانس» في «أبوظبي الابتدائية»

المصدر: أحمد عابد - أبوظبي

دشنت محكمة أبوظبي الاتحادية الابتدائية نظاماً إلكترونياً تفاعلياً، لتحضير الدعوى بالمحكمة الابتدائية عن بُعد، باستخدام تقنية «فيديو كونفرانس»، ويسهم في اختصار إجراءات التحضير أمام مكتب إدارة الدعوى التي قد تستغرق أقل من خمس دقائق.

وأكد رئيس محكمة أبوظبي الاتحادية الابتدائية، القاضي الدكتور سعيد علي بحبوح، أن النظام الجديد، يأتي استكمالاً لمنظومة الأنظمة الإلكترونية التي شرعت محاكم الدولة في تطبيقها، موضحاً أن هذا النظام يأتي ضمن حزمة مشروعات أطلقتها المحاكم في مجالات التقاضي الذكي، واستخدام تقنية المعلومات ووسائل التكنولوجيا الحديثة في أعمالها وإجراءاتها.

ونوه بأن النظام سيسهم في تسريع إجراءات التقاضي وتقليل الجهد والوقت، والتكاليف المترتبة على عملية جلب وإعادة المتهمين من مراكز التوقيف الاحتياطي إلى قاعات المحاكمة.

وأفاد بحبوح أنه تفعيلاً لأحكام المرسوم بقانون اتحادي رقم 10 لسنة 2017، بتعديل بعض أحكام قانون الإجراءات المدنية، الصادر بقانون اتحادي رقم 11 لسنة 1992، الذي نص على استحداث باب جديد تحت عنوان «استخدام تقنية الاتصال عن بُعد في الإجراءات المدنية»، بدأ مكتب إدارة الدعوى في المحكمة الابتدائية، تطبيق النظام الجديد، الذي يهدف إلى الانتقال من نظام تقليدي إلى نظام إلكتروني تفاعلي «عن بعد»، من خلال تقليص عدد الإجراءات وشمولية تقديمها، واختصار المدد الزمنية المطلوبة لاستيفائها.

وأكد حرص المحكمة على تطبيق أفضل المعايير الدولية في المجال القضائي، والعمل وفق قواعد إجرائية تماشياً مع أفضل الممارسات القضائية العالمية، لافتاً إلي أن النظام الجديد يعمل على توفير كل ضمانات الشفافية للمتعاملين، بما فيها نسخة مصورة من المحادث، يمكن العودة إليها إذا ما تطلبت الحاجة إلى ذلك.

وأوضح أن النظام الإلكتروني، بمكتب تحضير الدعوى، يقوم بإرسال رابط الإلكتروني إلى البريد الإلكتروني للشخص المعني، للتأكد من اسم صاحب الحساب على برنامج المحادثة المرئية «اسكاي بي»، وبعد أن يقوم المتعامل بقبول الرابط الإلكتروني، يُشرع في التأكد من صفة هذا الشخص في الدعوى، إن كان وكيلاً أو مدعياً أو مدعى عليه، وبعد ذلك يتواصل تنفيذ بقية الإجراءات المتبعة في تحضير الدعوى.

وأشار إلى أن النظام الجديد سيسهم في تقليص فترة تداول القضايا أمام المحكمة، ورفع نسبة الإنجاز، وتوفير الجهد والوقت على المتقاضين في الوصول إلى مقر المحكمة، خصوصاً بالنسبة للقاطنين في إمارات أخرى، والتسهيل على الموظفين وتسريع إجراءات إنجازهم لمهامهم الوظيفية، وتبسيط إجراءات تحضير الدعوى وتسهيلها.

وتابع: «عن طريق الخدمة الجديدة، يستطيع المتعامل التواصل مع مدير مكتب إدارة الدعوى أو الموظفين في المكتب، ومناقشتهم في موضوع الدعوى وتنفيذ الإجراءات المتعلقة بتجهيز محضر الدعوى، من دون حضور المتعامل إلى مقر المحكمة، وحتى إن كان موجوداً في خارج الدولة أو منزله أو مقر عمله».

وفي السياق ذاته، انتهت محكمة أبوظبي الاتحادية الابتدائية من تجهيز قاعاتها كافة، بالمتطلبات التقنية والفنية اللازمة لتطبيق نظام «المحاكمات عن بعد»، وسيتم تدشين المشروع فور اكتمال بقية إجراءات الربط مع الجهات الحكومية الأخرى.

• النظام الجديد يسهم في تقليص فترة تداول القضايا أمام المحكمة ورفع نسبة الإنجاز.