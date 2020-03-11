المصدر: دبي-الامارات اليوم.

إشارة

طالب سائقون بوضع كاميرا لمراقبة متجاوزي الإشارة الضوئية، على تقاطع مساكن قرية تلال البادية في منطقة دبي فيستيفال سيتي، إذ يعمد سائقون إلى كسر الإشارة بطريقة قد تؤدي إلى وقوع حوادث خطيرة.

«سكوتر»

يشكو سائقون العبور المباغت لبعض الأشخاص المستخدمين للمزلاج (سكوتر)، متسائلين عن آلية الرقابة المناسبة لردع الأشخاص الذين يعرضون أنفسهم وغيرهم للخطر.

سيارات

اشتكى سكان بمنطقة القاسمية في الشارقة تكرار قيام بعض الأشخاص بصف سياراتهم بطريقة مخالفة، أمام المحال التجارية، ما يسهم في تعطل حركة السير، بسبب ضيق الشوارع، وسير السيارات في الاتجاهين.

ترويج

استغرب قارئ تلقيه أكثر من اتصال من بعض بنوك في الدولة، بشأن الترويج لبعض البطاقات الائتمانية، مشيراً إلى أن جميع العروض التي يتلقاها توضح رغبة مندوبي خدمة العملاء في الكسب من وراء العميل، من دون تقديم أي مميزات.

فضلات

اشتكى رواد كورنيش الحديقة المقابلة لسوق السمك في الشارقة، وجود عبوات فارغة وأكياس فضلات راكدة على سطح البحر، بما لا يتناسب مع الصورة الحضارية، ومستوى العناية الفائقة بجمالية أرض الحديقة والخدمات المقدمة فيها.

يمكن إرسال سكيك على «واتس أب» رقم 0502299551 مرفقاً بصورة حال توافرها.

نعتذر عن عدم نشر ملاحظات القراء غير المرفق بها اسم ورقم هاتف المرسل.

sekeek@emaratalyoum.com