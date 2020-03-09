«كهرباء الفجيرة» تطلق عدادات ذكية بلا أخطاء قريباً

المصدر: سمية الحمادي - الفجيرة

تعتزم الهيئة الاتحادية للكهرباء والمياه في الفجيرة قريباً تركيب عدادات ذكية، نسبة الخطأ فيها بالقراءة صفر، وربطها بنظام القراءة عن بُعد، بهدف توفير خدمة أفضل للمشتركين، ودقة القراءة للعداد وإجراءات حساب الفاتورة، وتقليل الفاقد وتوفير الطاقة.

واستعرضت الهيئة، خلال شهر الابتكار، هذه الثروة الإلكترونية التي ستشكل فارقاً كبيراً بالنسبة للمستهلكين في إمارة الفجيرة، من خلال استبدال العدادات القديمة التي كانوا يشكون أخطاءها، بأخرى ذكية تمكّن من القراءة اللحظية عن بعد، وتتيح الفرصة لاحقاً للوصول إلى كثير من التسهيلات التقنية التي ستقلص الوقت والجهد على الهيئة والمستهلك، وذلك بإمكانية تعديل كمية الصرف حسب الاستهلاك خلال فترات الذروة.

وستتمكن الهيئة من قطع الخدمة عند تجاوز حد معين من الاستهلاك، عن طريق التواصل مع المستهلك وسؤاله لمعرفة أسباب ارتفاع الاستهلاك من خلال القراءة السريعة للعداد، وفي حال ثبت أن المستهلك غير موجود بالمنزل ولا يستخدم الخدمة يتم فصلها لمعرفة الأسباب.