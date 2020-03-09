تأجيل معرض رأس الخيمة للتعليم والتدريب والتوظيف

المصدر: رأس الخيمة - وام

أعلنت إدارة معرض «رأس الخيمة للتعليم والتدريب والتوظيف 2020» تأجيل الحدث، المقررة إقامته من 24 إلى 26 مارس الجاري حتى إشعار آخر، وذلك في إطار الجهود للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد، وحرصاً على سلامة زوّار المعرض والعاملين فيه.

وقال المدير التنفيذي لمؤسسة «رؤية» لتنظيم المعارض والمؤتمرات، عبدالناصر محمد الذهب، إن المعرض السنوي، الذي يقام تحت رعاية صاحب السمو الشيخ سعود بن صقر القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم رأس الخيمة، يسعى إلى توفير أفضل فرص التوظيف والتدريب لأبناء الإمارة، موضحاً أنه نظراً إلى الظروف الراهنة تم تأجيل المعرض حتى إشعار آخر، وذلك تماشياً مع الإجراءات الوقائية للحفاظ على الصحة العامة في الدولة.