صرف العلاوة الدورية للمنتسبين العسكريين في دبي

المصدر: محمد فودة ■دبي

قررت لجنة دبي للموارد البشرية العسكرية صرف العلاوة الدورية للمنتسبين العسكريين في إمارة دبي، لعام 2020، وذلك عن قياس أداء عام 2019، بحسب رئيس اللجنة محمد سعد الشريف، الذي أشار إلى أن هذا يأتي انطلاقاً من القرار رقم (8) لسنة 2012، الصادر من صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، المتعلق باعتماد لائحة الرواتب والعلاوات والبدلات المستحقة للعسكريين المحليين العاملين في إمارة دبي، وتنفيذاً لما ورد في القانون رقم (6) لسنة 2012، بشأن إدارة الموارد البشرية للعسكريين المحليين العاملين في إمارة دبي، بالتنسيق مع دائرة المالية بدبي.

وقال الشريف إن العلاوة تعتبر نوعاً من المكافأة على أداء السنة الماضية، تخص الموظف المتميز عن غيره من الموظفين أصحاب الأداء المتدني، كما يُشترط لاستحقاق هذه العلاوة أن يكون المنتسب قد أكمل عاماً في الخدمة.

وتفصيلاً، قال الشريف إن فكرة العلاوة الدورية بمثابة مكافأة للمنتسب العسكري، وفق نظام إدارة الأداء للمنتسبين العسكريين بدبي، ويُشترط لاستحقاق هذه العلاوة حصول المنتسب على تقدير أداء لا يقل عن «يفي بالتوقعات»، مع ضرورة إكمال المنتسب سنة كاملة ومتواصلة في خدمة الدائرة، وتعد هذه العلاوة جزءاً من مكونات الراتب، وتنقسم بين الراتب الأساسي والعلاوة العامة.

ونظراً إلى بقاء المنتسب سنوات عدة في رتبته قبل الترقية، فتشكل هذه العلاوة زيادة في الراتب حتى تصل إلى مستوى مقارب للرتبة التالية، ما يضمن له زيادة في الراتب بشكل دوري، حتى وصوله إلى الرتبة التي تلي رتبته الحالية، وفي المقابل يضمن لجهة العمل تقليل الموازنة المطلوبة للترقية، نظراً إلى قرب راتب المنتسب بعد العلاوة الدورية من راتب الرتبة الجديدة عند الترقية.

وأضاف أن الأساس القانوني للعلاوة الدورية يرتكز على المادة (70) من القانون رقم (6) لسنة 2012، بشأن إدارة الموارد البشرية للعسكريين المحليين العاملين في إمارة دبي، التي نصت على استحقاق العلاوة الدورية وفق شروط وضوابط، كما تجد هذه العلاوة أساسها من حيث القيمة من القرار رقم (8) لسنة 2012، باعتماد لائحة الرواتب والعلاوات والبدلات المستحقة للعسكريين المحليين العاملين في إمارة دبي، الصادر عن صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء، بصفته حاكم إمارة دبي، والذي يحدد رواتب العسكريين المحليين في إمارة دبي وفق كل رتبة عسكرية، والعلاوة الدورية المستحقة لكل رتبة عسكرية، فهي تختلف من حيث القيمة باختلاف الرتب العسكرية، لكن في الغالب تشكل نسبة مئوية من رتبة إلى أخرى.

وتابع أن العلاوة الدورية نتيجة لأداء العام السابق، وعليه فمن الطبيعي، كما نص القانون، أن تكون في بداية العام الجديد، بعد التأكد من تحقق بقية الاشتراطات، وعليه فإن تاريخ استحقاق العلاوة يكون في الأول من يناير 2020، لافتاً إلى أن لجنة دبي للموارد البشرية العسكرية تتولى التنسيق بين الدوائر العسكرية والدائرة المالية في إمارة دبي، عند إعداد الباب الأول من الموازنة المالية، وتوجيه الدوائر العسكرية بصرف العلاوة بعد الحصول على الموافقات من الجهات المعنية.

وحول آلية صرف العلاوة، أفاد بأن لجنة دبي للموارد البشرية العسكرية ستقوم، قبل نهاية العام، بالإجراءات التنسيقية مع الدوائر العسكرية المحلية في إمارة دبي، وتحديداً عند إعداد الموازنات للدوائر، حيث يتم تقدير القيمة المتوقعة لصرف العلاوة الدورية في السنة المقبلة، وذلك بناء على أعداد المنتسبين ورتبهم وقيمة العلاوة لكل رتبة، ويتم بعدها التنسيق بين دائرة المالية بدبي لحكومة دبي، واللجنة التي تمثل الدوائر العسكرية في هذا الجانب، وبعد إقرار القيمة التقديرية في الموازنة وبعد انتهاء الدوائر العسكرية من التقييم السنوي لأداء منتسبيها، يتم صرف العلاوة الدورية بناء على هذين الشرطين اللذين حددهما القانون، وهما: حصول المنتسب على تقييم أداء «يفي بالتوقعات»، وإكمال المنتسب سنة كاملة ومتواصلة في خدمة الدائرة.

وعلى هذا الأساس قامت الأمانة العامة للجنة دبي للموارد البشرية العسكرية، وبعد استيفاء الاشتراطات، وبالتنسيق مع دائرة المالية بدبي لحكومة دبي، بمخاطبة الدوائر العسكرية في الإمارة لصرف هذه العلاوة للمنتسبين العسكريين ممن توافرت فيهم الاشتراطات.

مفهوم الترقية المالية

أفاد رئيس لجنة دبي للموارد البشرية العسكرية، محمد سعد الشريف، بأن قوانين وأنظمة الموارد البشرية للعسكريين في إمارة دبي، لا تعرف مفهوم الترقية المالية كما هو بالنسبة للموظفين المدنيين في حكومة دبي، إلا أن هناك تقارباً في النتيجة المتحصلة والأثر المترتب، وذلك بزيادة مالية في الراتب الإجمالي للعسكريين، ويكمن الفارق في أن الترقية المالية تكون فردية للموظف، بينما العلاوة الدورية تشمل جميع العسكريين الذين تتوافر فيهم شروط استحقاق العلاوة، وعلى هذا الأساس قامت الأمانة العامة للجنة دبي للموارد البشرية العسكرية، وبعد استيفاء الاشتراطات، وبالتنسيق مع دائرة المالية في دبي، بمخاطبة الدوائر العسكرية في الإمارة، لصرف هذه العلاوة للمنتسبين العسكريين ممن توافرت فيهم الاشتراطات.

شرطا صرف العلاوة

يتم صرف العلاوة الدورية بناء على شرطين، هما:

■حصول المنتسب على تقييم أداء «يفي بالتوقعات».

■إكمال المنتسب لسنة كاملة ومتواصلة في خدمة الدائرة.