«عامل تنظيفات آلي» يعقم محطات مترو دبي يومياً

المصدر: هنادي أبونعمة - دبي

أكد مدير إدارة صيانة القطارات في مؤسسة القطارات في هيئة الطرق والمواصلات، في دبي، محمد حسن الأميري، لـ «الإمارات اليوم»، فاعلية «عامل التنظيفات» الآلي (الروبوت)، الذي قررت الهيئة استخدامه لتنظيف أسطح الأرضيات في محطات المترو، وتعقيمها يومياً.

وأضاف أن الروبوت يؤدي مهامه بالوتيرة نفسها من الفاعلية، الأمر الذي أسهم في تحقيق وفر مالي سنوي، وصل إلى 80 ألف درهم.

وذكر الأميري أن المؤسسة تعتزم تمديد فترة التشغيل التجريبي للجهاز، الذي وضع تحت الاختبار مطلع العام الماضي، لاختبار تعديلات أجرتها على مواصفاته، تمهيداً للاستعانة به في تنفيذ عمليات التنظيف التي تخضع لها محطات وقطارات المترو يومياً.

وأوضح أن الجهاز يشارك في تنظيف أرضيات المحطات، ولا يستعان به في التنظيف اليومي داخل القطارات، لأن مواصفاته غير مناسبة لإنجاز مهمة التنظيف داخل مقصورات الركاب، التي تتكون من كثير من المواد المختلفة بالنسبة للمقاعد والنوافذ. كما أن المسافة بين المقاعد قصيرة جداً، وبالتالي تحتاج إلى تقنيات أخرى في التنظيف، وأجهزة أصغر حجماً.

ورداً على سؤال عن سبب الاستعانة بالروبوت في عمليات التنظيف، أشار الأميري إلى أن الفكرة تعود إلى أكثر من عام، عندما أجرت الهيئة عمليات بحث ورصد في الأسواق للأجهزة الصديقة للبيئة، المستخدمة في تنظيف المباني ومرافق الخدمات، فاستقر الأمر على الجهاز الحالي، بسبب تميزه بمواصفات عدة، مثل الأداء الفعال، والثابت، إذ تتم برمجته على تنفيذ المهام التي يؤديها، فضلاً عن استخدامه كمية مياه ومواد تنظيف محددة وثابتة، وأقل بكثير من الكمية التي يستخدمها البشر في تنظيف المساحة نفسها.

وتابع الأميري أن الجهاز مصمم بحيث يمكن إعادة تدوير المياه والمواد التي يستخدمها، كما أنه يتميز بدرجة عالية من الأمان، ولديه مجسات تأمره بالتوقف فور وجود شخص أو شيء يعرقل مسيرته.

وأشار إلى أن الجهاز يتعرف إلى مساحة الغرفة وحجمها ومكوناتها، مثل وجود أعمدة، كما يتعرف إلى أحجام الأثاث. ويقوم نظامه بحفظ المعلومات، ثم يرسلها إلى مركز التحكم التابع لمؤسسة القطارات، في حال وقوع عطل أو مشكلة تقنية معينة، دون تأخير.

وعن نتائج التشغيل التجريبي للروبوت، قال الأميري إنه سينقل قريباً من محطة مترو الاتحاد إلى محطة مترو الاتصالات، لاختبار أدائه في ظروف أخرى، حيث يوجد ثلاثة أنواع من التصميمات في محطات المترو، تجعل تفاصيلها الداخلية مختلفة، ما يستدعي تجربته في أكثر من مكان لرصد كل الملاحظات، لاسيما بعد تعديل مواصفاته مع الشركة المصنعة له.

وأفاد بأن التشغيل التجريبي للروبوت يتم حالياً خارج أوقات عمل المحطات، كما تمت تجربته أثناء وجود الركاب، حيث أظهرت النتائج الفعالية نفسها، إلا أن فضول بعض الركاب، ورغبتهم في التعرف إليه، أديا إلى تأخره في إنجاز مهمته، وهو ما يرجح استمرار استخدامه خلال فترات توقف الخدمة.

تنظيف سريع

تنفذ مؤسسة القطارات في هيئة الطرق والمواصلات في دبي عمليات غسل وتنظيف القطارات وفق أفضل المعايير المتبعة عالمياً، إذ يغسل القطار من الخارج مرة كل ثلاثة أيام.

أما تنظيف عربات القطار الداخلية، فتتم بصورة يومية، كما يتولى العمال إجراء عمليات تنظيف سريعة للعربات بعد نهاية كل رحلة.

تعقيم

يتسم الروبوت بقدرة كبيرة على التعقيم، إذ تتم برمجته مسبقاً على عمليات وأنماط تنظيف الأرضيات لأداء العمل آلياً، دون الحاجة إلى التدخل البشري، باستثناء خطوات محدودة وبسيطة، مثل إضافة المياه والبرمجة.

ويوجد في الروبوت حساسات تعمل بالليزر لتغطي دائرة قطرها 360 درجة، كما أنه يتميز بالحجم المناسب للاستخدام في الأماكن العامة بسهولة ودون إزعاج مرتادي محطات المترو.