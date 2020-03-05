المصدر: دبي - الإمارات اليوم

غاز

قال متعاملون إنهم يدفعون مبالغ كبيرة لفواتير أنظمة الغاز المركزي، مقارنة بأسطوانات الغاز العادية، لافتين إلى أن المزيد من المباني السكنية بات يلجأ إلى حظر الأسطوانات أخيراً.

مشاة

طالب سكان بمنطقة الخالدية في أبوظبي، بتخصيص أماكن للمشاة في شارع إلكترا، نظراً إلى عدم وجود مناطق مخصصة لهم إلا عند الإشارات الضوئية.

حساب

طلب أصحاب أعمال من المصرف المركزي التدخل لدى البنوك لتسهيل فتح الحسابات المصرفية للشركات الصغيرة، إذ تمتنع أغلب البنوك عن فتح الحساب إلا بعد تقديم ميزانية لعامين كاملين.

مواقف

شكا رواد سوق السمك بمنطقة الميناء في أبوظبي قلة عدد مواقف المركبات، الأمر الذي يتسبب في ازدحام شديد، خصوصاً يوم الجمعة، داعين إلى توفير مواقف إضافية، خصوصاً أن بعضهم تعرض للمخالفات بسبب الوقوف العشوائي.

إيجارات

لاحظ قارئ وجود انخفاض في أسعار الإيجارات بعجمان، من خلال الإعلانات التي تضعها مكاتب الوساطة، وبالتزامن مع دخول بنايات جديدة الخدمة، وهو ما شجع الكثير من المستأجرين القدامى على طلب خفض الإيجار من المالك، لكن هؤلاء يتمسكون بالقيم الإيجارية من دون تغيير.

مدرسة

ثمّن ذوو طلبة بمدرسة خاصة في دبي، قيام المدرسة بإرسال إشعارات تفيد بأهمية إعلام إدارة المدرسة عند تعرض الطلبة لأي شكاوى صحية غير مألوفة، والطلب من الطالب عدم الحضور في حال إصابته بأي أمراض مُعدية، تجنباً لنقل العدوى لبقية الطلبة.

يمكن إرسال سكيك على «واتس أب» رقم 0502299551 مرفقاً بصورة حال توافرها.

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