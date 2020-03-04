«الأرصاد»: طقس اليوم صحو

المصدر: أبوظبي - وام

توقع المركز الوطني للأرصاد أن يكون الطقس، اليوم، صحواً إلى غائم جزئياً، ومغبراً أحياناً، والرياح شمالية غربية معتدلة إلى نشطة السرعة، وتكون قوية أحياناً على البحر، خصوصاً نهاراً، وقد تكون مثيرة للغبار والأتربة على بعض المناطق المكشوفة.

أما عن حركة الرياح، فأشار المركز إلى أنها ستكون شمالية غربية، وتراوح سرعتها بين 25 و35 كم/‏‏س، وتصل إلى 60 كم/‏‏س. وعن حركة الموج، أوضح المركز أن الموج في الخليج العربي سيكون ما بين المضطرب وشديد الاضطراب، وفي بحر عمان سيكون الموج مضطرباً، فيما سيحدث المد الأول عند الساعة 18:43، والثاني عند 04:07، ويحدث الجزر الأول عند الساعة 11:05، ويحدث الجزر الثاني عند الساعة 23:37.