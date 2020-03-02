محمد بن راشد: أطلقنا تطبيق "المتسوق السري" لإتاحة الفرصة لتقييم كافة الخدمات الحكومية

المصدر: دبي - الإمارات اليوم

قال صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي عبر حساب سموه الرسمي بموقع التواصل الإجتماعي "تويتر"، أطلقنا اليوم في الحكومة الاتحادية تطبيق "المتسوق السري"... بهدف إتاحة الفرصة لتقييم كافة الخدمات الحكومية المقدمة للجمهور وذلك بثماني لغات.. وكذلك تقييم مقدمي الخدمة ومراكز تقديم الخدمة وارسال اي ملاحظات للمسؤول حول جودة خدماتنا الحكومية ..



وأضاف سموه في تغريدة لاحقة "ستستمر الحكومة في فتح قنوات جديدة للاستماع للجمهور بشكل دائم ... وأي ملاحظات يرسلها المستخدمون ستدخل ضمن تقييم مسئولي هذه المراكز ولتكون ضمن تقارير الأداء المرفوعة لمجلس الوزراء".

محمد بن راشد: أطلقنا اليوم في الحكومة الاتحادية تطبيق "المتسوق السري "... بهدف إتاحة الفرصة لتقييم كافة الخدمات الحكومية المقدمة للجمهور وذلك بثماني لغات .. وكذلك تقييم مقدمي الخدمة ومراكز تقديم الخدمة وارسال اي ملاحظات للمسؤول حول جودة خدماتنا الحكومية.. https://t.co/eJxIs7l7Wh pic.twitter.com/CRKzkikkh4 — الإمارات اليوم (@emaratalyoum) March 2, 2020