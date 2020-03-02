سفيرات يُشدن بجهود الشيخة فاطمة في النهوض بالمرأة الإماراتية

المصدر: أبوظبي - وام

أشاد عدد من السفيرات المعتمَدات لدى الدولة بجهود سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك، رئيسة الاتحاد النسائي العام رئيسة المجلس الأعلى للأمومة والطفولة الرئيسة الأعلى لمؤسسة التنمية الأسرية، في النهوض بالمرأة الإماراتية، وتمكينها من المشاركة في عملية التنمية الشاملة التي تشهدها دولة الإمارات في مختلف المجالات، وثمّن ما حققته المرأة الإماراتية، بفضل توجيهات ومتابعة «أم الإمارات» الحثيثة، من مكاسب عبر البرامج والمشروعات التي ينفذها الاتحاد النسائي العام، التي أهلتها للمشاركة السياسية وتولي المناصب المرموقة في الدولة.

جاء ذلك خلال استقبال سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك، لهن، مساء أمس، بقصر البحر. ورحبت سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك خلال اللقاء، بحضور سمو الشيخة اليازية بنت سيف بن محمد آل نهيان، حرم سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان، وزير الخارجية والتعاون الدولي، ووزيرة دولة، الدكتورة ميثاء بنت سالم الشامسي، ومديرة الاتحاد النسائي العام، نورة السويدي، بكل من سفيرة جمهورية فنلندا، ماريانا نيسيلا، وسفيرة كومنولث أستراليا، هايدي فينامور، وسفيرة جمهورية الفلبين، جاسلين كوينتانا، وسفيرة مونتنيغرو (الجبل الأسود)، دوشانكا بيكنتش، وسفيرة الولايات المتحدة المكسيكية، فرانسيسكا إليزابيث ميندس ايسكوبار، وسفيرة دوقة لوكسمبورغ، إليزابيث كاردوسو جورداو، وسفيرة كندا المعينة لدى الدولة، مارسي جروسمن.