«مواصلات الإمارات»: وقف رحلات الأنشطة واستمرار النقل المدرسي

المصدر: مصباح أمين - رأس الخيمة

بدأت مدارس خاصة في الدولة، أمس، إلغاء طابور الصباح، واجتماع أولياء الأمور، وجميع الفعاليات الصباحية، والأنشطة الصفية والترفيهية، والمشاركات الرياضية بين المدارس والأندية الرياضية، لتقليل احتمالات عدوى فيروس كورونا.

وتلقت المدارس عبر البريد الإلكتروني تعميماً من «مواصلات الإمارات»، يفيد بإيقاف رحلات الأنشطة المدرسية كافة، بكل أنواعها، ومختلف وجهاتها الداخلية والخارجية، حتى إشعار آخر.

وأكدت إخطار المدارس، التي سبق التنسيق معها لتنفيذ رحلات الأنشطة، بإلغاء الرحلات، على أن تستمر خدمة النقل المدرسي اليومي المنتظم للطلبة من منازلهم إلى مدارسهم وبالعكس.

وقال مدير مدرسة رأس الخيمة الحديثة، محمد الأقرع، إن المدرسة ألغت طابور الصباح وقصرته على تحية العلم، كما أوقفت الفعاليات والأنشطة الصفية داخل المدرسة وخارجها، وأوقفت الأنشطة الجماعية الطلابية من رحلات ومباريات، استجابة لقرار وزارة التربية والتعليم، بهدف الحد من فرص انتشار كورونا.وأوضح أن المدرسة قررت أيضاً إلغاء اجتماع أولياء الأمور الشهري، لافتاً إلى أن وجود الطلبة في الفصول الدراسية والساحات الخارجية لا يشكل خطراً عليهم، كونها تجمعات صغيرة ولا تؤدي إلى انتشار الفيروسات بين الطلبة. ولفت مدير مدرسة السلف الصالح في رأس الخيمة، حروش موسى الراوي، إلى أن المدرسة ألغت الرحلات الترفيهية والرياضية والأنشطة الجماعية للطلبة، إجراء وقائياً للحد من فيروس كورونا.

وأوضح أن قرار الوزارة إلغاء الفعاليات والحضانات يصبّ في مصلحة الطالب، مضيفاً أن المدرسة تجري يومياً فحصاً طبياً وقائياً شاملاً لأي طالب يشتبه في إصابته بأعراض الإنفلونزا، من قياس درجة الحرارة، والتواصل مع ولي أمره لاصطحابه للمستشفى.

وأشارت مديرة مدرسة المنار الخاصة، منى ناصرالدين، إلى أن المدرسة ألغت الحفل الختامي للأنشطة، المفترضة إقامته في 19 مارس الجاري، للحد من احتمالات تفشي فيروس كورونا، كما ألغت الفعاليات التي تستدعي تجمع الطلاب.