40 مرشحاً لجائزة الاتصال الحكومي في الشارقة

المصدر: الشارقة - الإمارات اليوم

أعلن المركز الدولي للاتصال الحكومي، التابع للمكتب الإعلامي لحكومة الشارقة، القائمة القصيرة من المرشحين للفوز بجائزة الشارقة للاتصال الحكومي في دورتها السابعة، حيث تضم 40 مرشحاً من أصل 793 تقدموا لفئات الجائز الـ16.

وتكشف الجائزة عن أسماء الفائزين في حفل خاص ينظم في الخامس من مارس الجاري، ضمن الفعاليات المصاحبة للمنتدى الدولي للاتصال الحكومي، الذي يُقام في مركز إكسبو الشارقة.

وضمت قائمة المرشحين، كلاً من: الشارقة عاصمة عالمية للكتاب، والقيادة العامة لشرطة الشارقة، ومجلس الشارقة للتخطيط العمراني عن فئة «فئة أفضل الممارسات في الاتصال الحكومي- الشارقة»، وزارة المالية، ودائرة البلدية والتخطيط في عجمان، عن فئة أفضل «إدارة للاتصال خلال الأزمات- الإمارات»، وبلدية مدينة الشارقة، والقيادة العامة لشرطة الشارقة، عن فئة «أفضل منسق للاتصال الحكومي - الإمارات»، وهيئة الأوراق المالية والسلع، وبرنامج الشيخ زايد للإسكان، وهيئة الشارقة للاستثمار والتطوير (شروق)، عن فئة «أفضل منظومة تدعم موظف اتصال الحكومي - الإمارات».

كما شملت القائمة، قناة دبي الرياضية – دولة الإمارات، وكالة التواصل- وزارة الإعلام – المملكة العربية السعودية، وهيئة تنظيم الاتصالات – دولة الإمارات العربية المتحدة، عن فئة «أفضل برنامج إعلامي أحدث فارقاً- المنطقة العربية»، ووزارتي العدل والصحة – المملكة العربية السعودية، ووزارة الصحة ووقاية المجتمع – دولة الإمارات العربية المتحدة، عن فئة «أفضل اتصال حكومي عبر وسائل التواصل الاجتماعي- المنطقة العربية».

أمّا بالنسبة للمرشحين الذين أسهم شركاء الجائزة باختيارهم مع لجنة التحكيم، فكشف المركز الدولي للاتصال الحكومي عن ترشيح كل من «Chat crecer-Argentina»، و«How to collect waste like a behavioral scientist»، و«Seven behavioural insights tips from pioneering cities»، عن «أفضل حملة اتصال حكومي- عالمي» بمشاركة الشريك A Political، و«لا للإشاعات» السعودية، و«متصدقش» مصر، و«حقك تعرف» الأردن، عن فئة أفضل مبادرة للتعامل مع الأخبار المفبركة – عالمي بمشاركة National Media Council»، وكل من راشد الرميثي، ومنال راشد، وخالد أحمد الحارثي، عن فئة أفضل مؤثر عبر التواصل الاجتماعي- الإمارات بمشاركة National Media Council.

محرك للتفكير الإبداعي

أكد مدير المكتب الإعلامي لحكومة الشارقة، طارق سعيد علاي، أن جائزة الشارقة للاتصال الحكومي، حققت قفزة نوعية في دورتها السابعة، من خلال توسعها عالمياً ومساهمتها في بناء فكر جديد للتعاون الدولي يدعم أفضل ممارسات الاتصال الحكومي، ويعرف برواده العالميين ممن يبنون قيمة مجتمعية مستدامة.

وبلغ العدد الإجمالي للملفات المرشحة للجائزة 793 ملفاً، 53 منها من إمارة الشارقة، و40 من المنطقة العربية، و700 من الإمارات.

