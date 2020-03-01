وفاة مواطنة وإصابة 4 بحادث تصادم بين مركبتين في الجزيرة الحمراء

المصدر: رأس الخيمة - الإمارات اليوم

توفيت مواطنة في العقد الرابع من عمرها، وأصيب أربعة آخرون بإصابات راوحت بين البسيطة والمتوسطة، في حادث تصادم وقع بين مركبتين، ظهر أمس، بمنطقة الجزيرة الحمراء في رأس الخيمة.

وقال مدير عام العمليات الشرطية في شرطة رأس الخيمة، العميد عبدالله علي منخس، إن «سيارات الإٍسعاف الوطني ودوريات الشرطة، إضافة إلى طائرة عمودية، هُرعت إلى مكان الحادث فور تلقي البلاغ، وتم نقل جثمان المواطنة بالطائرة، والمصابين بسيارات الإٍسعاف إلى مستشفى الشيخ خليفة التخصصي ومستشفى صقر الحكومي، لتلقي الرعاية الطبية اللازمة من الإصابات التي لحقت بهم، فيما تسلمت الجهات الشرطية المختصة ملف الحادث لاستكمال الإجراءات القانونية المتبعة».

وأهاب العميد عبدالله منخس بجمهور مستخدمي الطرق والسائقين إلى الالتزام الكامل بالأنظمة والقوانين المرورية، وبالسرعات المحددة، وعدم دخول الطريق إلا بعد التأكد التام من خلوه من المركبات، فضلاً عن توقع أخطاء الآخرين ومفاجآت الطريق، حفاظاً على أمنهم وسلامتهم، وتلافياً لوقوع مثل هذه الحوادث المرورية المؤسفة، التي تحصد الأرواح وتخلّف الإصابات والخسائر المادية، ومشاعر الألم والفقدان، مؤكداً على أهمية الجهود الشرطية التوعوية التي تنفذها القيادة العامة لشرطة رأس الخيمة في رفع مستوى الثقافة المرورية بين مختلف فئات وشرائح المجتمع.