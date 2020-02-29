هوية جديدة لـ «رمضان عجمان».. ومنصة للمتطوعين

المصدر: عجمان- الإمارات اليوم

أطلقت الأمانة العامة للمجلس التنفيذي، في عجمان، أول منصة إلكترونية لتسجيل المتطوعين الراغبين بالتطوع، للمشاركة في فعالياتها السنوية والخيرية، كما أعلنت عن الهوية الجديدة لشعار رمضان عجمان في دورته الـ14.

وقالت رئيسة اللجنة المنظمة لفعاليات رمضان عجمان، مريم علي المعمري، إن إطلاق منصة المتطوعين، ستمكن الراغبين في التطوع من المشاركة بالحدث، بشكل أوسع من خلال التسجيل عبر الموقع الإلكتروني لفعاليات رمضان عجمان (www.ramadan2020.ae)، مشيرة إلى أهمية التطوع الذي يرسخ قيم المسؤولية المجتمعية لدى الشباب، ما يعود بالنفع على المجتمع.

وأكدت خلال مؤتمر صحافي، أخيراً، حرص اللجنة على التواصل مع المؤسسات المهنية والمجتمعية، انطلاقاً من مسؤوليتها المجتمعية، لافتة إلى أن الفعاليات، التي ستنطلق خلال رمضان، تهدف إلى إعداد برامج متنوعة من حيث المضمون الديني والثقافي والاجتماعي والإنساني، لتعزيز أواصر التكافل الأسري.

وكشفت عن الهوية الجديدة لفعاليات عجمان أمان، التي تم تحديثها بما يتناسب مع التطورات الحاصلة على مستوى الدولة، لافتة إلى أن الشعار الجديد تم اختياره من ضمن عشرات الشعارات، صممها مختصون وخبراء.

وأشارت إلى أن اللجنة وقعت أول اتفاق طبي، لتقديم الرعاية الصحية للمتطوعين والمشاركين في فعاليات رمضان عجمان مع مركز الإحسان الطبي، إذ سيتم توفير طواقم طبية في مساجد الإمارة، ونشر التوعية الصحية طوال رمضان، عبر مختصين وتوزيع منشورات توعية.