تعليق تنقل مواطني «مجلس التعاون» بـ «الهوية» موقتاً

المصدر: أبوظبي ـ الإمارات اليوم

قررت الهيئة الاتحادية للهوية والجنسية، تعليق التنقل باستخدام بطاقه الهوية الوطنية بصفة مؤقتة لمواطني الدولة ومواطني دول مجلس التعاون الخليجي اعتباراً من الساعة 12:01 بعد منتصف الليل من اليوم الجمعة، وذلك ضمن سلسلة إجراءات احترازية للحد من تفشي فيروس كورونا المستجد.

وذلك بإلزامية استخدام وثيقة جواز السفر المعتمد لبيان ورصد حركه تنقل الأفراد من وإلى الدول التي يشكل انتشار فيروس كورونا الجديد منها خطراً على المواطنين والمقيمين على أرض الدولة.

وتم استثناء مواطني الدولة المتواجدين في الخارج الذين غادروا ببطاقة الهوية وكذلك مواطني مجلس التعاون المتواجدين داخل الدولة قبل صدور هذا القرار وتعتبر هذه الإجراءات مؤقته وتخضع للمراجعة وتقييم الأثر.