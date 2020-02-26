"الخارجية" تحذر المواطنين من السفر إلى 5 دول بسبب " كورونا"

المصدر: أحمد عابد – أبوظبي

دعت سفارتا الإمارات في كوريا الجنوبية و إيطاليا المواطنين إلى تأجيل سفرهم إلى هاتين الدولتين، كإجراء احترازي بسبب فيروس كورونا، وذلك بعد دعوة مماثلة في وقت سابق صدرت من وزارة الخارجية والتعاون الدولي بشأن السفر إلى جمهورية الصين الشعبية، فيما قررت الوزارة أخيرا منع المواطنين من السفر إلى إيران وتايلاند، وذلك بعد إصدارها تحذيرا من السفر إلى الصين.

وتفصيلا ذكرت سفارة الإمارات في روما عبر حسابها على " تويتر"، أنه " في ظل انتشار فيروس كورونا المستجد في عدد من الدول، تنصح السفارة مواطني الدولة بتأجيل سفرهم في الوقت الحالي لجمهورية إيطاليا حفاظاً على صحتهم وسلامتهم".

ونصحت المواطنين المتواجدين في إيطاليا بتجنب الأماكن و الأقاليم المصابة، وبإتباع تعليمات السلامة الصادرة عن السلطات الإيطالية، والتواصل على الأرقام التالية في حالات الطوارئ :- سفارة الدولة في روما - 00390636306100 ، - القنصلية العامة في مدينة ميلانو - 00393356584064 - أو التواصل مع مركز الاتصال التابع للوزارة 0097180044444 وكذلك التسجيل في خدمة تواجدي.

من جانبها أهابت سفارة الإمارات في سيؤول عبر حسابها على " تويتر"، مواطني الدولة بتأجيل سفرهم في الوقت الحالي لجمهورية كوريا الجنوبية حفاظاً على صحتهم وسلامتهم، وتنصح المواطنين المتواجدين في كوريا الجنوبية بإتباع تعليمات السلامة الصادرة عن السلطات الكورية والتواصل مع السفارة في حالات الطوارئ على الرقم 00821067444401 أو التواصل مع مركز الاتصال التابع للوزارة على الرقم

009718044444 والتسجيل في خدمة تواجدي.

وقررت دولة الامارات العربية المتحدة منع سفر مواطني الدولة الى إيران وتايلاند في الوقت الحالي وحتى إشعار آخر وذلك في ظل جهود الدولة لمواجهة انتشار فيروس كورونا في عدد من الدول، وحرصاً على سلامة وصحة المواطنين.

وقالت وزارة الخارجية والتعاون الدولي في بيان انه " في ظل جهود الدولة لمواجهة انتشار فيروس الإلتهاب الرئوي الجديد كورونا في عدد من الدول، وحرصاً من وزارة الخارجية والتعاون الدولي على سلامة وصحة المواطنين، تقرر منع سفر مواطني الدولة لكل من جمهورية إيران ومملكة تايلاند في الوقت الحالي وحتى إشعار آخر .. كما يرجى من المواطنين المتواجدين في هذه الدول التواصل مع السفارة أو مع مركز الاتصال بالوزارة على الرقم 80044444، والتسجيل في خدمة تواجدي."



كما دعت سفارة الإمارات في سنغافورة كافة المواطنين المقيمين في سنغافورة الامتثال بالإجراءات الاحترازية من وزارة الصحة السنغافورية بعد رفع درجة الاستعداد إلى اللون البرتقالي، وذلك لزيادة حالات انتقال العدوى بفيروس كورونا، الرجاء التواصل مع السفارة في الحالات الطارئة:Tel: +6562388206

وكانت وزارة الخارجية والتعاون الدولي، أصدرت في وقت مبكر المواطنين المسافرين إلى الصين ودول أخرى، من عدم أخذ الاحتياطات الصحية الوقائية بسبب انتشار فيروس "كورونا" ، ومن أهمها تجنب الحيوانات ومنتجاتها، والاختلاط بالمرضي، وعدم السفر أثناء وجود أعراض مرضية.

وذكرت الوزارة "في ظل ما تشهده عدة دول من انتشار فيروس الالتهاب الرئوي الجديد كورونا، وحرصاً من وزارة الخارجية والتعاون الدولي على سلامة المواطنين، تنصح وزارة الخارجية مواطني الدولة بإتباع إرشادات الوقاية من الفيروس الصادرة من الجهات الصحية المختصة في الإمارات".

وشددت على ضرورة أن يلتزم المواطنون المتواجدون في هذه الدول أهمية اتباع تعليمات السلامة والوقاية الطبية حفاظاً على سلامتهم، وفي الحالات الطارئة يرجى التواصل مع أقرب بعثة للدولة في الخارج أو مع رقم مركز اتصال الوزارة 0097180044444 كما تدعو المواطنين للتسجيل في خدمة تواجدي.

ونشرت الوزارة مجموعة من النصائح الخاصة بفيروس كورونا المنتشر في الصين وعدة دول حول العالم، وهي تجنب الحيوانات (حية أو ميتة) وأسواق الحيوانات ، والمنتجات التي تأتي من الحيوانات (مثل اللحوم غير المطهية)، تجنب الاختلاط بالمرضى المصابين بأعراض تنفسية غسل اليدين كثيرا بالماء والصابون لمدة 20 ثانية على الأقل، استخدام مطهر الأيدي إذا لم يتوفر الصابون والماء، تغطية الفم والأنف بمنديل عند السعال أو العطس، عدم السفر أثناء وجود أعراض مرضية.