سلع أساسية تنخفض أسعارها 90% خلال رمضان

المصدر: سمية الحمادي - الفجيرة

كشف مدير إدارة التنافسية وحماية المستهلك في وزارة الاقتصاد، الدكتور هاشم النعيمي، عن تخفيض 90% من أسعار سلع أساسية يحتاجها المستهلك خلال شهر رمضان، مشيراً إلى أن الوزارة أطلقت مبادرة «رقيب» وهي عبارة عن فريق مشترك يضم كوادر التفتيش بمكتب الوزارة في الفجيرة والبلديات ودوائر التنمية الاقتصادية بالساحل الشرقي، من أجل مراقبة الأسواق والمراكز التجارية وتكثيفها خلال شهر رمضان.

وأشار النعيمي إلى التزام منافذ البيع الكبرى في الساحل الشرقي بتقديم عروض تخفيضات على السلة الرمضانية التي يحتاجها المستهلك خلال شهر رمضان، لافتاً إلى أن حجم الدعم الذي قدمته المراكز التجارية والجمعيات التعاونية على مستوى الدولة، خلال شهر رمضان الماضي، بلغ 350 مليون درهم، متوقعاً أن يصل إلى 400 مليون درهم العام الجاري.

وأوضح أن السلال الرمضانية التي تم بيعها العام الماضي بلغت 650 ألف سلة في الدولة، منها 157 ألف سلة بمدن ومناطق الساحل الشرقي، وفرت 40% للمستهلكين.

جاء ذلك على هامش اجتماع النعيمي، أمس، مع ممثلي منافذ البيع بمدن الساحل الشرقي، بحضور مدير مكتب وزارة الاقتصاد في الفجيرة، جمعة الظنحاني، ورئيس قسم التنافسية وحماية المستهلك بمكتب الفجيرة، عبدالرحمن بن نمرود.

وقال النعيمي إن جميع منافذ البيع بالساحل الشرقي التزمت بتحقيق تنافسية على مستوى السلع الأساسية التي يحتاجها المستهلك بالمنطقة بنسبة تخفيض تصل إلى 90 %، على أن تقدم المراكز عروض سلتين تضم الواحدة بين 25 و30 سلعة أساسية تراوح أسعارها من 100 إلى 200 درهم، حسب نوعية السلع وعلامتها التجارية.

ولفت إلى أن المراكز استعرضت خلال الاجتماع مكونات السلال الرمضانية، إلى جانب التزامها بتوفير 1700 جهاز كاشف أسعار منعاً لتناقض الأسعار بين الرفوف وصندوق المحاسب.

350

مليون درهم دعم قدمته المراكز التجارية والجمعيات التعاونية على مستوى الدولة خلال شهر رمضان.