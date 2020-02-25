ممر محطة مترو إكسبو .. المدخل الرابع لموقع الحدث الرئيسي

المصدر: هنادي أبو نعمة - دبي

كشفت زيارة ميدانية قام بها اليوم وفد من "الامارات اليوم" لموقع الحدث العالمي اكسبو 2020 عن وجود مدخل رابع للساحة الرئيسية للمعرض الدولي، يضاف الى ال 3 مداخل التي تم الإعلان عنها حديثا، والذي سيكون في نهاية الممر الواصل بين موقع الحدث وموقع محطة مترو اكسبو الجاري الانتهاء من انشائه حاليا.

وكان معرض «إكسبو 2020 دبي»، قد أعلن عن وجود 3 مداخل لاستقبال ملايين الزوّار من مختلف أنحاء العالم، ستقودهم عبر ساحات مشجرة الى موقع الحدث الرئيسي الذي يضم 3 مناطق هي منطقة الفرص ومنطقة التنقل ومنطقة الاستدامة.

وعلمت "الامارات اليوم" خلال الزيارة ان هناك مدخلا واحدا لكل منطقة من تلك المناطق يتم الوصول اليها من خلال بوابة عملاقة على شكل مكعب، فيما سيقع المدخل الرابع في نهاية الممر الممتد بين محطة المترو ومنطقة الحدث الرئيسية على بعد يقدر ب 400 متر، والذي ستستغرق مدة المشي فيه نحو 5 دقائق.

ووفقا لمعلومات المرشدين خلال الجولة الميدانية في الموقع، فان مستخدمي المواصلات العامة سيتمكنوا من الوصول الى الموقع بواسطة المترو من خلال الخط الأحمر، حيث سيكون هناك امتداد للخط الأحمر من محطة مارينا اسمه مسار 2020 يصل الى محطة اكسبو، وذلك في رحلة ستستغرق 15 دقيقة، فيما سينتقل الركاب من محطة المترو الى ساحة الوصل الساحة الرئيسية في موقع المعرض، عبر الممر المباشر المشار اليه آنفا، والذي يقودهم الى الساحة عبر الباب الرابع لموقع الحدث الرئيسي.

أما الزوار الذين سيستخدمون مركباتهم الخاصة او وسائل التنقل الأخرى فسيصلون الى منطقة ضمن مرافق المعرض حيث تقلهم حافلات الى مكان البوابات الـ 3 التي أعلن عنها ليتمكنوا من الدخول الى مناطق المعرض المختلفة.

وشوهد خلال الجولة اعمال البناء القائمة حاليا لإنجاز إكسبو مول الذي يقع على الجهة المقابلة من محطة المترو والذي يفترض ان يضم 170 محلا تجاريا، كما يقع بجانبه منطقة سكنية أطلق عليها قرية إكسبو تبنى حاليا لتمون مقرا مؤقتا للوفود والزوار الذين سيقيمون في منطقة المعرض خلال انعقاده بين 20 أكتوبر المقبل و20 ابريل 2021.

يذكر ان المعرض كان قد كشف عن المداخل الـ 3 التي صُنعت بالكامل من الكربون المقوّى خفيف الوزن، والتي ترتفع كل منها 21 متراً عن الأرض، أي ما يعادل ارتفاع مبنى من 6 طوابق، فيما يمتد كل مدخل بطول 30 متراً. وأوضحت ان كل مدخل سيكون لديه بابان يرتفع كل منهما 21 متراً بعرض 10 أمتار ونصف المتر.