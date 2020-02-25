تأسيس «خريطة تربة ذكية» لإمارة أبوظبي

المصدر: أبوظبي - الإمارات اليوم

أسست بلدية مدينة أبوظبي «خريطة تربة ذكية» تضم جميع تقارير فحص التربة والتصاريح الخاصة بالتربة، والخدمات، مثل أنظمة تراخيص البناء، وهي عبارة عن قاعدة بيانات جيولوجية إلكترونية متكاملة، تسهم في التعريف بأحوال ومواصفات التربة في المناطق كافة بإمارة أبوظبي، وهي تقدم دعماً فنياً استراتيجياً لمصممي المشاريع والمنفذين، وللقائمين على إنشاء البنية التحتية للمشاريع كافة، وتقديم بيانات متكاملة قبل بدء الأعمال الإنشائية لأي مشروع، حيث قامت البلدية بربطها إلكترونياً مع نظام البيانات المكانية (مكاني MaKani).

ويمكن عبر هذه الخريطة استعراض الطبقات الجيولوجية المبسطة على شكل خرائط تحوي مفتاحاً لكل طبقة توضح الدراسات، وهي قابلة للتحويل الرقمي، وذلك لاستعراض البيانات حسب تصنيفها. وأكد المدير العام لبلدية مدينة أبوظبي سيف بدر القبيسي أن المشروع يأتي تجسيداً لخطة التحول الرقمي لإمارة أبوظبي، التي تشكل مخططاً استراتيجياً لمواصلة التحول الذكي للخدمات، ونؤكد على أهمية رفع كفاءة العمل وسرعة إنجاز الإجراءات الداخلية لتحقيق المراد من المشروع، وتلبية احتياجات الفئة المعنية، حيث تمحورت رؤية المشروع حول الاستفادة من أغراض دراسة التربة بشكل كبير وواسع، وتسهيل تداول المعلومات الرقمية.