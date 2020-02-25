«طرق دبي» تُدرب 14 طالباً مواطناً يدرسون الكهرباء والميكانيكا

المصدر: دبي - الإمارات اليوم

أعلنت هيئة الطرق والمواصلات في دبي عن الانتهاء من تدريب 14 طالباً مواطناً ممن يدرسون هندسة الكهرباء والميكانيكا في معهد أبوظبي للتعليم والتدريب المهني، في إطار برنامج «التدريب العملي» الذي أطلقته عام 2008 بهدف إعداد وتأهيل مواطني الدولة لاكتساب الخبرة العملية في المجالات ذات الصلة بعمل الهيئة.

وقال مدير إدارة الموارد البشرية والتطوير في قطاع خدمات الدعم الإداري المؤسسي بالهيئة، منصور الفلاسي، إنه تم تدريب 14 طالباً مواطناً من الملتحقين بالدراسة في معهد أبوظبي للتعليم والتدريب المهني، في إطار برنامج «التدريب العملي» الرامي إلى صقل مهارات أبناء وبنات الدولة ممن يدرسون في الجامعات والمعاهد المتخصصة، وتزويدهم بالخبرة العملية الميدانية والنظرية.

وأشار إلى أن البرنامج يشمل أيضاً خريجي التعليم المدرسي المقبلين على استكمال دراساتهم الأكاديمية، مضيفاً أن البرنامج يتولى تدريب من تخصصوا في المجالات ذات الصلة بمهام الهيئة، مثل الهندسية والتقنية والإدارية.

منصور الفلاسي:

• البرنامج يتولى تدريب من تخصصوا في المجالات ذات الصلة بمهام الهيئة.