62% نسبة إنجاز المرحلة الأولى من مشروع "الممشى" بالشارقة

المصدر: الشارقة - الإمارات اليوم

نظمت مجموعة ألف، الشركة الرائدة في التطوير العقاري في إمارة الشارقة، وتطوير الوجهات الترفيهية وفق أسلوب حياة عصرية راقي، جولة إعلامية لوسائل الإعلام المختلفة في مشروع الممشى، المخطط تسليم المرحلة الأولى منه نهاية شهر ديسمبر 2020 وفق خطة التنفيذ المعتمدة، التي تتكون من 7 مبان متكاملة.

ومن المتوقع تسليم 693 وحدة سكنية ضمن المرحلة الأولى التي وصلت نسبة إنجازها إلى 62%، أما نسبة إنجاز المرحلة الثانية التي تتكون من 927 وحدة سكنية، فوصلت إلى نحو 41%، ومن المتوقع تسليمها في يونيو 2021. كما تم رفد المشروع ب88 محل تجاري، بهدف توفير تجربة معيشية متكاملة الأركان، وفق أسلوب راقي ومعاصر.

يوفر "الممشى" عدة أنواع من الوحدات السكنية التي تلائم جميع المتطلبات والأذواق بأسعار تنافسية، تتراوح بين استديو، وشقق غرفة وصالة، غرفتين وصالة، بجانب ثلاثة غرف وصالة، بالإضافة إلى الدوبلكس الراقية، وجميعها يتم تسليمهما متضمنة كافة الأجهزة الكهربائية المنزلية كالغسالة والفرن والثلاجة.

وأشار مدير عام مجموعة ألف عيسى عطايا، إلى أن الجولة الإعلامية للوسائل المرئية والمسموعة والمقروءة جاءت في إطار التعريف بمراحل المشروع وخطة تنفيذه التي تسير بشكل مدروس، وضمن أعلى مواصفات الجودة، للخروج بمنتج عقاري على مستوى عالي من الخدمات المقدمة تليق بتطلعات المستثمر، وهو أول مشروع يضمن سلامة وأمن العائلة والطفل، إذ قـام علـى سـرداب مخصـص لوقـوف السـيارات تحت الأرض، ويتسع ل7 آلاف موقف، ويمكن الوصول منه إلى الشقق مباشرة.

وأكد عطايا على أهمية دور الإعلام في نقل الصورة الصحيحة للمشاريع العقارية للجمهور، واعتبره شريك نجاح استراتيجي، لاسيما فيما يتعلق بتوجيه المستثمر الجديد نحو شراء وحدة سكنية ممتازة، والاستثمار في المواقع الاستراتيجية بالإمارة، بما يعود عليه بالنفع على المدى المتوسط والطويل.

وأتبع عطايا أن الشارقة أصبحت بيئة جاذبة للاستثمارات من داخل وخارج الدولة، وذلك بفضل توجيهات صاحب السمو الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى، حاكم الشارقة، الرامية لترسيخ منظومة عقارية مدعومة بالقوانين والتسهيلات المميزة والمحفزة، بما يصب في دعم عجلة التنمية والنمو الاقتصادي، وتعزيز مكانة الإمارة اقتصادياً واستثمارياً .

وأضاف عطايا أن الشارقة أيقنت أهمية القطاع العقاري وتأثيره بشكل مباشر وغير مباشر على بقية القطاعات بما يدفع نحو الازدهار والتطور، وبالتالي تحقيق حياة كريمة للمواطنين والمقيمين، لذلك تم سن تشريعات تضمن حقوق المستثمر وتحميه وتشعره بالأمان الاستثماري.

واعتبر عطايا أن هذا الانتعاش العقاري الذي تشهده الإمارة حالياً، يأتي ثمرة تضافر جهود المؤسسات والجهات الحكومية صاحبة الاختصاص، وفق خطوات واضحة بما يتماشى والمنظومة العقارية والاقتصادية الرئيسية، وبسبب المنتجات العقارية المعتمدة، الملبية لكافة رغبات وأهداف المستثمرين العرب والأجانب.

الجدير بالذكر أن المشروع تم رفده بعدد من المرافق الخدمية، التي تساهم في توفير بيئة معيشية ذات مستوى عالٍ من الرفاهية، يحيطها أجــواء مجتمعيــة، عصريــة وحديثــة، كأحواض السباحة ومسارات المشي والركض، ومناطق مخصصة للعب الأطفال، فضلاً عن مسارات لركوب الدراجات الهوائية، وحديقتين إحداهما في المنطقة غربية والأخرى في الشرقية. كما يتضمن مركزي تسليه وترفيه ومقاهي ومطاعم، ويحيط بـ"الممشى" 4 بوابات رئيسية تسهل حركتي الدخول والخروج منه على السكان والزائرين.