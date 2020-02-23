«المرور الاتحادي» يعتمد خطة حملات التوعية

المصدر: دبي - الإمارات اليوم

اعتمد مجلس المرور الاتحادي في وزارة الداخلية، خطة حملات التوعية المرورية الموحدة على مستوى الدولة، للعام الجاري. وناقش عدداً من الموضوعات المتعلقة بالسلامة لجميع مستخدمي الطريق، والحد من الحوادث المرورية على الطرق.

جاء ذلك، خلال اجتماع ترأسه مساعد القائد العام لشؤون العمليات في شرطة دبي، رئيس مجلس المرور الاتحادي، اللواء المهندس المستشار محمد سيف الزفين، وعقد في الإدارة العامة للمرور في دبي.

وأشاد الزفين بالدور الكبير والجهود التي تبذلها إدارات المرور والدوريات في الدولة، وجميع القطاعات ذات الاختصاص في المجال المروري، مؤكداً

انخفاض الحوادث والوفيات على الطرق في الدولة عام 2019 مقارنة بالعام قبل الماضي.

وأضاف أن تقليل وفيات الحوادث وضبط أمن الطريق، الهدف الرئيس لإدارات المرور والدوريات.