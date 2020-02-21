محمد بن زايد يزور حمدان سالمين المنصوري في العين

المصدر: العين - وام

زار صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة اليوم، حمدان سالمين ناصر المنصوري في منزله بمنطقة الشعيبة في مدينة العين.

ورحب المنصوري وأفراد أسرته بزيارة صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان معربين عن بالغ سعادتهم بهذه الزيارة وتقديرهم لحرص سموه على التواصل الدائم مع أبناء الوطن وتلبية دعواتهم.

وتبادل سموه مع حمدان المنصوري وعائلته خلال الزيارة.. الأحاديث الودية التي تجسد عمق العلاقة التي تربط قيادة دولة الإمارات ومواطنيها بما يجمعهم من محبة وولاء وإخلاص وانتماء إلى هذه الأرض الطيبة.