«طرق دبي»: لا زيادة في تعرفة مركبات الأجرة عبر «هلا تاكسي»

المصدر: هنادي أبونعمة - دبي

أظهر رصد ميداني، أجرته «الإمارات اليوم»، أن شكوى بعض ركاب الأجرة من ارتفاع أسعار التاكسي، في أعقاب إطلاق «هلا تاكسي»، المشروع المشترك بين شركة «كريم» وهيئة الطرق والمواصلات في دبي، غير صحيحة، كما أكدت الهيئة عدم تعديل رسوم مركبات الأجرة.

وتبيّن، من خلال جولة ميدانية واستخدام مركبات الأجرة في أوقات متفرقة من النهار والليل، أن تعرفة مركبة الأجرة تخضع للزيادة المتعارف عليها في أوقات الذروة النهارية والمسائية عند استخدام خدمة مركبات الأجرة، بالقيمة المحددة منذ سنوات، وقبل إطلاق خدمة «هلا تاكسي»، من دون أي تغيير.

وكان ركاب قد توجهوا لـ«الإمارات اليوم» بشكوى مفادها أن تعرفة فتح عداد مركبة الأجرة العادية في دبي، عند استخدامها في أي وقت من الأوقات خلال النهار أو الليل، يبلغ 12 درهماً، وذلك عند طلب المركبة من خلال خدمة «هلا تاكسي» عبر تطبيق «كريم»، إلا أن الرصد الميداني، وسؤال مجموعة من مستخدمي التاكسي في دبي، أكدا عدم صحة الشكوى.

كما أكدت الهيئة انه لم يطرأ أي تعديل على رسوم استخدام مركبات الأجرة التي تطلب عبر تطبيق «كريم»، وأهابت بالركاب التقدم بالشكوى عبر القنوات المتاحة، والاحتفاظ بإيصال تعرفة الرحلة في حال ملاحظة أي خطأ في التعرفة.

وتشير شكوى الركاب إلى احتمال استخدام بعضهم خدمة الليموزين أو المركبات غير الاقتصادية، المتاحة عبر حجز المركبة من خلال التطبيق، وهي مركبات تزيد تعرفة استخدامها على مركبات التاكسي العادية.

ووفقاً للرسوم التي حددتها الهيئة والمطبقة منذ سنوات، فإن تعرفة فتح عداد مركبات الأجرة العادية للرحلات المباشرة من الشارع في الأوقات العادية، تبلغ خمسة دراهم، أما بالنسبة لخدمة الحجز المسبق عبر التطبيق أو الاتصال، فتبلغ تعرفة فتح العداد في الأوقات العادية ثماني دراهم.

وتمتد الأوقات العادية من 10 صباحاً حتى الرابعة مساء، ومن 10 مساء حتى السابعة صباحاً.

وتبلغ تعرفة فتح العداد في ساعات الذروة 10 دراهم للرحلات المباشرة، و12 درهماً للحجز المسبق، وتمتد ساعات الذروة الصباحية، في الأيام من السبت حتى الأربعاء، من السابعة صباحاً حتى 10 صباحاً، ومن الرابعة مساء حتى الثامنة مساء.

وتبلغ تعرفة فتح العداد تسعة دراهم في حال حجز المركبة مباشرة من الطريق في الفترة بين الساعة 10 صباحاً والسادسة مساء. أما في يومي الخميس والجمعة فتم تحديد ساعات الذروة من الرابعة مساء حتى 12 منتصف الليل.

وتضاف 20 درهماً عند المرور بإمارة الشارقة، كما تبلغ قيمة فتح العداد عند استقلال مركبة الأجرة من مطار دبي الدولي 25 درهماً.

يذكر أن الهيئة اتخذت قراراً بتحويل خدمات مركز الحجز والتوزيع بكاملها إلى «هلا تاكسي»، المشروع المشترك بين هيئة الطرق والمواصلات وشركة «كريم»، اعتباراً من يناير الماضي، وعلى ضوئه يقوم الركاب بحجز مركبة الأجرة عبر نظام «هلا» للحجز الإلكتروني باستخدام تطبيق «كريم» بدلاً من النظام التفاعلي الصوتي لحجز مركبات الأجرة في دبي.

«الهيئة»: «لم يطرأ أي تعديل على رسوم استخدام مركبات الأجرة التي تطلب عبر تطبيق (كريم)».