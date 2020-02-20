«الشارقة للاتصال الحكومي» ينطلق بمشاركة 16 دولة

المصدر: محمد الرفاعي - الشارقة

كشف رئيس مجلس الشارقة للإعلام، الشيخ سلطان بن أحمد القاسمي، عن تفاصيل النسخة التاسعة من المنتدى الدولي للاتصال الحكومي الذي سيُقام يومي 4 و5 من مارس المقبل، وتتناول أربعة محاور رئيسة، يشارك فيها 64 مشاركاً ومتحدثاً من 16 دولة، ويُلقى فيها 10 خطابات ملهمة.

وأفاد خلال مؤتمر صحافي، أمس، بأن المنتدى سينظم 15 جلسة حوارية، بمشاركة نخبة من المسؤولين والمختصين، وتخصيص 20 منصة متخصصة، وثلاث جلسات عصف ذهني، وتسع ورش عمل.

وأشار إلى أن على الحكومات الاستماع إلى الجمهور وتفهم مزاجه العام، والتعرف إلى ردود أفعاله لتحقيق الأهداف المنشودة.

وذكر مدير المكتب الإعلامي لحكومة الشارقة، طارق سعيد علاي، أن أبرز الجلسات الحوارية هذا العام، تعزيز السمعة: الأفعال أبلغ من الأقوال، وقصة عقل لا يعرف المستحيل، والاتصال لتحرير طاقات العقول، والاتصال العابر للثقافات، وقوة تغيير العادات، والصورة الإعلامية للمجتمعات العربية لدى الغرب.

وأكد عقد جلسات جانبية عدة، منها الاتصال في عصر (البلوك تشين)، ومستقبل الأخبار، إضافة إلى جلسات تدريبية.