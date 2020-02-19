لا زيادة في أسعار مركبات الاجرة في دبي عبر خدمة "هلا تاكسي" الجديدة

المصدر: هنادي أبو نعمة -دبي

أظهر رصد ميداني أجرته "الامارات اليوم" بان شكوى بعض ركاب الأجرة من ارتفاع أسعار التاكسي في اعقاب إطلاق "هلا تاكسي"، المشروع المشترك بين شركة كريم وهيئة الطرق والمواصلات في دبي، غير صحيحة، كما أكدت الهيئة انه لم يتم تعديل رسوم مركبات الأجرة، وأنها مطبقة من دون أي تغيير.

وتبين من خلال جولة ميدانية واستخدام مركبات الأجرة في أوقات متفرقة من النهار والليل ان تعرفة مركبة الأجرة، تخضع للزيادة المتعارف عليها في اوقت الذروة النهارية والمسائية عند استخدام خدمة مركبات الأجرة، بنفس القيمة المحددة منذ سنوات وقبل إطلاق خدمة هلا تاكسي، من دون أي تغيير.

وكان ركاب قد توجهوا ل "الامارات اليوم" بشكوى مفادها ان تعرفة فتح عداد مركبة الأجرة العادية في دبي، عند استخدامها في أي وقت من الأوقات خلال النهار والليل، يبلغ 12 درهم، وذلك عند طلب المركبة من خلال خدمة "هلا تاكسي" عبر تطبيق كريم، الا ان الرصد الميداني وسؤال مجموعة من المستخدمين للتاكسي في دبي أكد عدم صحة الشكوى.

كما أكدت هيئة الطرق والمواصلات في دبي ل "الامارات اليوم" انه لم يطرأ أي تعديل على رسوم استخدام مركبات الأجرة التي يتم طلبها عبر تطبيق كريم. واهابت الهيئة بالركاب التقدم بالشكوى عبر القنوات المتاحة، والاحتفاظ بإيصال تعرفة الرحلة في حال ملاحظة أي خطأ في التعرفة.

وتشير شكوى الركاب الى احتمال استخدام بعضهم لخدمة الليموزين او المركبات غير الاقتصادية المتاحة عبر حجز المركبة من خلال تطبيق كريم، وهي مركبات تزيد تعرفة استخدامها عن مركبات التاكسي العادية.

ووفقا للرسوم التي حددتها هيئة الطرق والمواصلات في دبي والمطبقة منذ سنوات، فان تعرفة فتح عداد مركبات الأجرة العادية للرحلات المباشرة من الشارع في الأوقات العادية، تبلغ 5 دراهم، أما بالنسبة لخدمة الحجز المسبق عبر التطبيق او الاتصال، فتبلغ تعرفة فتح العداد في الأوقات العادية 8 دراهم.

وتمتد الأوقات العادية من ال 10 صباحاً حتى ال 4 مساءً، ومن 10 مساءً حتى 7 صباحاً. وتبلغ تعرفة فتح العداد في ساعات الذروة 10 دراهم للرحلات المباشرة، و12 درهماً للحجز المسبق، وتمتد ساعات الذروة الصباحية في الأيام من السبت حتى يوم الأربعاء من 7 صباحاً حتى 10 صباحاً، ومن 4 مساءً حتى 8 مساءً.

وتبلغ تعرفة فتح العداد 9 دراهم في حال تم حجز المركبة مباشرة من الطريق وذلك في الفترة الزمنية بين الساعة 10 صباحا وال 6 مساء. اما في يومي الخميس والجمعة، فقد تم تحديد ساعات الذروة من 4 مساء حتى 12 منتصف الليل.

وتضاف قيمة 20 درهماً عند المرور بإمارة الشارقة، كما تبلغ قيمة فتح العداد عند استقلال مركبة الأجرة من مطار دبي الدولي 25 درهم.

يذكر ان الهيئة اتخذت قرار بتحويل خدمات مركز الحجز والتويع بكاملها الى "هلا تاكسي"، المشروع المشترك بين هيئة الطرق والمواصلات وشركة كريم اعتباراً من يناير الماضي، والذي على ضوئه يقوم الركاب بحجز مركبة الأجرة عبر نظام هلا للحجز الالكتروني باستخدام تطبيق كريم بدلا من النظام التفاعلي الصوتي لحجز مركبات الأجرة في دبي.