شرطة الشارقة تحقق أمنية طفل من أعضاء البرلمان العربي للطفل

المصدر: الامارات اليوم - الشارقة

بادرت القيادة العامة لشرطة الشارقة بتحقيق أمنية طفل من الجنسية المغربية ضمن وفد البرلمان العربي للطفل، بالتعرف على مهام وواجبات رجل الشرطة عن قرب، والتقاط صورة تذكارية.

والتقى مدير إدارة الشرطة المجتمعية بشرطة الشارقة، المقدم أحمد المري بالطفل حاتم البختاوي في مكتبه بصحبة مشرف الوفد المغربي، وقدم له هدية تذكارية، بحضور مدير فرع الشراكات والاتصال المجتمعي بإدارة الشرطة المجتمعية بالشارقة النقيب حسين سليمان، وذلك انطلاقاً من الرؤية البارزة لشرطة الشارقة في دعم المبادرات المجتمعية والإنسانية.

وفي ختام الزيارة تقدم الطفل حاتم البختاوي بوافر الامتنان للقيادة العامة لشرطة الشارقة على اهتمامها الكبير بتحقيق أمنيته وترجمة حلمه إلى حقيقة والتقاط صورة تذكارية، مما كان له من أثر كبير في إسعاده وإدخال البهجة والسرور إلى نفسه.