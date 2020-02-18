المصدر: دبي - الإمارات اليوم

مواقف

اشتكى روّاد لسوق السمك بمنطقة الميناء في أبوظبي، قلة عدد مواقف المركبات، ما يتسبب في ازدحام شديد، خصوصاً يوم الجمعة، داعين إلى توفير مواقف إضافية، خصوصاً أن بعضهم تعرض للمخالفات بسبب الوقوف العشوائي.

واجبات

اقترح أولياء أمور طلبة تعميم تجربة إلغاء الواجبات المدرسية في المدارس الخاصة بالدولة، معتبرين أن تنفيذها داخل المنازل يشكل عبئاً ثقيلاً، وأن إلغاءها يوفر مزيداً من الوقت أمام الطلبة للمذاكرة، ويجعلهم يمتلكون الوقت الكافي لممارسة بعض الأنشطة الثقافية والاجتماعية.

حصص

استلم معهد خاص ينظم دروس تقوية مبلغاً مالياً مدفوعاً مقدماً من طالب مقابل حصص إضافية، وعندما لم يتمكن الطالب من الحضور لارتباطات عائلية تجاهله المعهد، ولم يُعد المبلغ، ورفض إعادة جدولة الحصص.

مكالمة

تلقى قارئ اتصالاً هاتفياً ادعى صاحبه تقديم المساعدة المصرفية الخاصة بتفعيل حسابه عبر الهاتف، وأصرّ على تقديم الخدمة على الرغم من تأكيد المتلقي عدم حاجته لها، ولم يتوقف إلا عندما تم تهديده بالإبلاغ عنه، فقطع المكالمة.

رسوم

تشهد ظاهرة فرض رسوم على مشتريات الذهب بالبطاقات الائتمانية بسوق الذهب في دبي توسعاً لافتاً، وطالب مستهلكون إدارة حماية المستهلك في اقتصادية دبي بالتدخل لمواجهة الظاهرة، وسرعة التحقيق في الشكاوى التي ترد في هذا الصدد، مع تشديد الرقابة على الأسواق لمنع استمرار الظاهرة.

يمكن إرسال سكيك على «واتس أب» رقم 0502299551 مرفقاً بصورة حال توافرها.

نعتذر عن عدم نشر ملاحظات القراء غير المرفق بها اسم ورقم هاتف المرسل.

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