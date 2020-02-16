«الوطني» ينظم حلقة نقاشية لتطوير المدرسة الإماراتية

المصدر: دبي ■الإمارات اليوم

تنظم لجنة شؤون التعليم والثقافة والشباب والرياضة والإعلام بالمجلس الوطني الاتحادي، اليوم، في مركز وزارة الثقافة وتنمية المعرفة بإمارة رأس الخيمة، حلقة نقاشية بعنوان: «الواقع والطموح في المدرسة الإماراتية»، في إطار خطة عمل اللجنة لمناقشة موضوع «سياسة وزارة التربية والتعليم بشأن الإشراف على المدارس».

ووجهت اللجنة دعوة للمعلمين والمعلمات وأولياء الأمور، وطلبة المدارس ومؤسسات التعليم العالي والمختصين والمهتمين بالشأن التربوي والأكاديميين والإعلاميين والمثقفين، للمشاركة في تلك الحلقة لطرح ملاحظاتهم ومقترحاتهم وآرائهم حول واقع المدرسة الإماراتية، والطموح الذي يصبو إليه أمام أعضاء اللجنة.

وقال رئيس اللجنة، عدنان الحمادي، إن الحلقة تسعى للإسهام في النهوض بقطاع التعليم وتطوير المدرسة الإماراتية، من خلال الاستماع والإنصات جيداً لكل من له علاقة بالحقل التعليمي، للتحدث بشكل واضح وشفاف عن كل ما يشغل بالهم من قضايا تحتاج إلى حلول، ومن ثم ستقوم اللجنة بوضع توصيات نابعة من استنتاجها لمقترحات وملاحظات المعلمين والمعلمات وأولياء الأمور والطلبة والمختصين بالشأن التربوي، خلال مشاركتهم في الحلقات النقاشية التي ينظمها المجلس، ومن ثم مناقشتها مع ممثلي الحكومة، يليها رفع تقرير شامل للمجلس، تمهيداً لعرضه ومناقشته في إحدى الجلسات.