«طرق دبي» تستحدث فئة جديدة في جائزة البحث العلمي

المصدر: دبي - الإمارات اليوم

أطلقت هيئة الطرق والمواصلات، في دبي، الدورة السابعة من جائزتها للبحث العلمي تحت شعار «أبحاث اليوم لغد مشرق»، وهي جائزة تطلق كل عامين، يرعاها المدير العام ورئيس مجلس المديرين، بهدف توفير أسس ومقومات نشر وتعزيز ثقافة البحث العلمي بين الموظفين، وهي تشجع على إجراء أبحاث تخدم الأهداف الاستراتيجية ذات الصلة بمجالات عمل الهيئة.

واستحدثت في الدورة الجديدة فئة بحوث إسعاد أصحاب الهمم، دعماً لهذه الفئة، وتأكيداً لمدى أهميتها في المجتمع، إضافة إلى توسيع قاعدة المشاركين.

وأكدت الهيئة أن الجائزة بلغت مرحلة النضج في دوراتها الست الماضية، من حيث المعايير ونتائج تقييم الطلبات التي اعتمدت بالدرجة الأولى على جودة البحث.

وأضافت أنها تحرص على تعزيز مفهوم الابتكار وإدارة المعرفة، من خلال تطوير أساليب البحث العلمي، وتحفيز عقول الموظفين على إبراز قدراتهم عبر ورش عمل وتدريب مع الجامعات المرموقة، موضحة أن تقييم البحوث يتم من خلال لجنة تحكيم تضم نخبة من أعضاء جامعات ومؤسسات أكاديمية، ومهنيين مختصين بمجالات وفئات الجائزة.

وتابعت الهيئة أنها تحرص على التعاون مع جامعات مرموقة لإثراء أبحاث المشاركين، ورفدها بمستجدات وتطورات الموضوعات محل البحث وأساليب البحث العلمي، تسهيلاً عليهم لإنجاز أبحاثهم وفق معايير علمية راقية.