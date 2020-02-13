المصدر: دبي - الإمارات اليوم

تأمين

اشتكت متعاملة مع بنك دبي الإسلامي اقتطاع مبلغ شهري من حسابها، فترة طويلة، من دون علمها، وعندما التفتت للأمر وراجعت خدمة العملاء قيل لها إن الاقتطاع مقابل اشتراك في تأمين صحي نسائي، علماً بأن أحداً في البنك لم يُعلمها بذلك، وهي لم تعطِ أحداً تفويضاً بالأمر، ولا تعلم عنه شيئاً.

حافلات

تقدم سكان في مجمع رمرام السكني في دبي لاند باقتراح لهيئة الطرق والمواصلات في دبي، يقضي بتعديل مسار خط الحافلات الذي وصل إلى المجمع حديثاً، ويربط ما بين المجمع ومدينة دبي للاستديوهات، بحيث يرط بين المجمع ومحطة «مول الإمارات» مباشرة؛ توفيراً للوقت والمعاناة.

صحافة

يعاني صحافيون عدم حصولهم على إجابات للأسئلة والاستفسارات التي يتقدمون بها للدوائر المعنية حول الخدمات والموضوعات التي تهم الجمهور والمجتمع، كما لا يُسمح لهم بمقابلة المسؤولين في هذه الدوائر إلا نادراً، ووفق إجراءات روتينية مشددة وطويلة.

حفل

قال ذوو طلبة بمدرسة خاصة في الشارقة إن إدارة المدرسة طلبت منهم دفع 200 درهم رسوم إقامة حفل التخريج السنوي لطالبات الصف الثاني عشر بالمدرسة، لافتين إلى أن ذلك يشكل عبئاً إضافياً على ميزانيات أسرهم.

سرعة

طالب قراء بتطبيق نظام إلغاء هامش السرعة المعمول به في أبوظبي ليعمم على كل الإمارات، لتفادي حالة الارتباك التي يعانيها السائقون القادمون أو المغادرون لإمارات ومناطق أخرى.

يمكن إرسال سكيك على «واتس أب» رقم 0502299551 مرفقاً بصورة حال توافرها.

نعتذر عن عدم نشر ملاحظات القراء غير المرفق بها اسم ورقم هاتف المرسل.

sekeek@emaratalyoum.com