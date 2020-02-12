المصدر: دبي - الإمارات اليوم

صحة

نوّه قارئ بتفاعل هيئة الصحة في دبي، مع شكوى كتبها في هذه الزاوية، إذ قامت بحل المشكلة الخاصة به، المتعلقة بمواعيد حجز الأشعة في مستشفى دبي.

سيارات

اشتكى قارئ يسكن بمنطقة القاسمية في الشارقة، تكرار قيام بعض قاطني المنطقة بصفّ المركبات بطريقة غير صحيحة، ما يسهم في ازدحام المنطقة، ويجعل العبور بالسيارات مهمة صعبة.

صيانة

طالب مصلون في مسجد بمنطقة عروس البحر بالخالدية في أبوظبي، بصيانة شاملة له، للقضاء على الروائح الكريهة التي تصل المصلين أثناء الصلاة، كما أن سماعات المسجد لا تعمل حتى أثناء صلاة الجمعة.

خادمات

تقوم شركات توفير الخادمات في أبوظبي بالإعلان عن عروض تتضمن العمل لأربع ساعات مقابل 100 درهم، وعند الاتصال يتم إبلاغ المتصل بأن العرض انتهى، والساعة مقابل 40 درهماً بجانب توفير مواصلات للخادمة.

مواقف

يرتكب سائقون مخالفات متكررة بالوقوف في مواقف ذوي الهمم بمحكمة الفجيرة، من دون أن تتم محاسبتهم بشكل صارم يمنعهم من تكرار هذه المخالفات، التي تؤثر بشكل مباشر في ذوي الهمم وتعوق إنجازهم المعاملات.

إغلاق

اشتكى سكان في الشارقة إغلاق حديقة المجاز، خلال فترة الظهيرة، بداعي أن العاملين بها يحصلون على راحة في تلك الأوقات من النهار، وبما لا يتناسب مع فترة الشتاء الحالية، وترددهم على الأماكن المفتوحة بسبب تحسن درجات الحرارة.

يمكن إرسال سكيك على «واتس أب» رقم 0502299551 مرفقاً بصورة حال توافرها.

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