المصدر: دبي - الإمارات اليوم

مواقف

أبدى بعض المقاولين وأصحاب البنايات قيد الإنشاء بإمارة الشارقة وعجمان استياءهم جراء إيقاف بعض السكان لمركباتهم تحت البنايات قيد الإنشاء ليلاً رغم وجود التحذيرات، داعين الجهات المسؤولة إلى مخالفة أصحاب هذه المركبات؛ لما تشكله هذه المواقف من خطر في حال سقوط أي معدة أو مادة من مواد البناء على أصحابها خلال إيقافها أو النزول منها أو ركوبها.

ضريبة

طالب متقاعدون باسترجاع ضريبة القيمة المضافة لبناء التوسعة والإضافة في بيوتهم أسوة بالبناء الجديد، وأوضح قارئ أن والده المتقاعد حصل على منحة إسكانية لتوسعة بيته، وأثناء البناء طُلب منه 40 ألف درهم ضريبة، على أن يسترجعها لاحقاً، لكنه فوجئ بأن من شروط استرجاع الضريبة أن يكون المبنى جديداً، وأن التوسعة غير مشمولة.

تحضّر

اعتذرت شرطة دبي، عبر منصاتها الرقمية، للمقيمين قرب أكاديمية شرطة دبي عن أي إزعاج قد يلحق بهم نتيجة تدريبات الفرق المشاركة في تحدي الإمارات للفرق التكتيكية المقامة حالياً.

أسعار

اشتكى سكان بمدينة شخبوط في أبوظبي عدم التزام أصحاب محال بقالة بتسعيرة المواد الغذائية، لافتين إلى أن أسعار المنتجات غير ثابتة، وتختلف من محل لآخر، ومع ذلك يضطر السكان إلى الشراء نظراً لبعد المسافة بينهم وبين أقرب جمعية تعاونية أو هايبر ماركت.

سوق

تساءل قراء في الشارقة عن أسباب ارتفاع الأسعار في سوق الخضراوات والفواكه مقارنة بما هي عليه في المحال التجارية، على الرغم من توقعهم بأنها ستكون أقل سعراً في هذا المكان.

يمكن إرسال سكيك على «واتس أب» رقم 0502299551 مرفقاً بصورة حال توافرها.

نعتذر عن عدم نشر ملاحظات القراء غير المرفق بها اسم ورقم هاتف المرسل.

sekeek@emaratalyoum.com