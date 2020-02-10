المصدر: الامارات اليوم

تدافع

اشتكى ركاب لمترو دبي من تعرضهم لتدافع يسببه آخرون، يحملون أجهزة على أكتافهم، مثل المزلاج الكهربائي، واقترحوا حظر حمل تلك الأجهزة إلا بضوابط تراعي سلامة الآخرين، بحيث لا ترتطم بالركاب خلال المرور بجانبهم.

قرار

وجد قرار الجهات المختصة في عجمان خفض المخالفات المرورية المرتكبة في الإمارة، قبل تاريخ 31 يناير الماضي بنسبة 50% ولمدة شهر كامل، مع إلغاء النقاط المرورية والحجز على المركبات، ارتياحاً كبيراً لدى السائقين المخالفين، الذين سارعوا للاستفادة من القرار.

حملة

طالب رياضيون المسؤولين في اتحاد الكرة بالبدء، من الآن، في قيادة حملة مبكرة لحشد الجمهور خلف المنتخب الوطني، لتشجيعه في المدرجات خلال مبارياته المتبقية في التصفيات المشتركة المؤهلة لمونديال 2022، وكأس آسيا 2023، علماً بأن المنتخب يخطط لتحقيق إنجاز جديد بالوصول لنهائيات المونديال المقبل.

مخالفة

أكد سائقون ضرورة وجود رجال شرطة في أماكن وقوع الحوادث المرورية، لضبط ومخالفة السائقين الذين يقفون وسط الطريق لمشاهدة الحادث، ويتسببون في أزمات مرورية خانقة.

نقل

اشتكى قراء من تداعي أصحاب سيارات نقل في عجمان، على الزبائن بمجرد دخولهم سوق الأثاث المستعمل فيها، والإلحاح عليهم لنقل أثاثهم إلى منازلهم، مشيرين إلى أن هذه الطريقة تزعجهم، ودعوا المعنيين إلى الحد منها.

أمن

طالب سكان من مدينة خورفكان بتزويد الأبراج الجديدة في القمم الجبلية كبرج العدواني وسارية العلم والرابي بموظفي أمن، وذلك للحفاظ على خصوصية العائلات والأطفال، ومنع تعرضهم لأي مضايقات، خصوصاً خلال الفترة المسائية.

يمكن إرسال سكيك على «واتس أب» رقم

٠٥٠٢٢٩٩٥٥١

مرفقاً بصورة حال توافرها.

نعتذر عن عدم نشر ملاحظات القراء

غير المرفق بها اسم ورقم هاتف المرسل.

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