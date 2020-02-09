اليوم محطة الفضاء الدولية تعبر سماء الإمارات

المصدر: أحمد عابد – أبوظبي

أفاد عضو الاتحاد العربي لعلوم الفضاء والفلك، إبراهيم الجروان، بأن سكان الدولة سيتمكنون مساء اليوم، بعد غروب شمس، من مشاهدة عبور محطة الفضاء الدولية عبر سماء الإمارات بصورة متألقة عند صفاء الأجواء، كنجم متألق يعبر السماء، حيث ستفوق درجة إضاءتها في السماء إضاءة أي نجم، وستعبر خلال الفترة من 18:36 الى 18:43 من الشمال الغربي نحو الجنوب الشرقي، حسب المسار الموضح بالشكل المرفق.

وأوضح الجروان أن هذه الإضاءة التي نشاهدها للمحطة عبارة عن انعكاس لضوء الشمس، خصوصاً الألواح الشمسية إلى موقع معين من الأرض، ومع أنها تلف حول الأرض نحو 16 مرة خلال اليوم وبمعدل كل ساعة ونصف الساعة، إلا أن هذه الزاوية لا تتحقق إلا في ظروف معينة تكون بعد غروب الشمس أو قبل طلوعه بفترة لا تتجاوز الساعتين، و تتكرر هذه المشاهدة لأيام عدة، لكن ليس بالقدر نفسه، ثم تختفي لفترة من الزمن.

وأشار إلى أن محطة الفضاء الدولية ترتفع نحو 410 كيلومترات عن سطح البحر، وتبلغ مساحتها نحو 110× 72 متراً مربعاً.