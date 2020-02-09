محمد بن زايد: تحية اعتزاز وفخر لجنودنا.. يد تحمي وأخرى تبني

المصدر: الإمارات اليوم

أشاد صاحب السموّ الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، بالجهود التي بذلها أبناء الوطن، خلال مشاركتهم في المهمة الوطنية والإنسانية ضمن التحالف العربي باليمن.

وقال سموّه، عبر صفحته على موقع «تويتر»: «تحية اعتزاز وفخر.. نوجهها لجنودنا وأبناء وطننا ونحن نحتفي بمشاركتهم في المهمة الوطنية والإنسانية ضمن التحالف العربي باليمن، كما عهدناهم، عبر تضحياتهم وشجاعتهم، يزرعون الخير وينشرون الأمل.. يد تحمي وأخرى تبني، وبإذن الله باقون سنداً وعوناً للشقيق في صيانة أمن منطقتنا واستقرارها».