«قضاء أبوظبي» تقدّم 270 خدمة توثيق لغير المسلمين خلال 2019

المصدر: أبوظبي Àوام

أعلنت دائرة القضاء في أبوظبي؛ أن عدد معاملات التوثيق الخاصة بغير المسلمين خلال عام التسامح 2019؛ بلغ 270 معاملة معظمها يتعلق بمعاملات إعلام الوراثة التي وصل عددها إلى نحو 130 معاملة، أماّ معاملات توثيق الزواج لغير المسلمين فكانت 47 معاملة والطلاق 66 معاملة، 25 منها كان أحد الطرفين مسلماً.

وأوضحت الدائرة أنها تقدّم خدمات توثيق خاصة لغير المسلمين تراعي خصوصية معتقداتهم، وذلك بهدف تكريس قيم التسامح وقبول الآخر عبر بنية تحتية مؤسساتية تتوافق مع التشريع الإماراتي والثقافة المجتمعية التي يتميز بها شعب دولة الإمارات العربية المتحدة.

وأشار وكيل دائرة القضاء في أبوظبي المستشار يوسف سعيد العبري، إلى توجيهات سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير شؤون الرئاسة رئيس دائرة القضاء في أبوظبي، بضرورة تلمس الاحتياجات الواقعية لكل مكونات المجتمع ووضع الآليات المؤسساتية والتشريعية لحماية حقوق وحريات الأفراد وخصوصية انتماءاتهم واعتقاداتهم المختلفة، تحت مظلة دستور الدولة الذي أكد تمتع الأجانب بالحقوق والحريات المقررة في المواثيق الدولية.

كما أكد أهمية تعزيز التسامح ومراعاة اختلاف الآخر في تقديم خدمات حكومية متميزة وتعزيز المكانة التنافسية لإمارة أبوظبي، وترسيخها وجهة مثالية للإقامة والاستثمار، إضافة إلى الأثر الإيجابي في استقطاب أصحاب الخبرات المميزة للعمل والعيش في إمارة أبوظبي.

• وضع الآليات المؤسساتية والتشريعية لحماية حقوق وحريات الأفراد، وخصوصية انتماءاتهم.