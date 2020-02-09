1.8 دقيقة متوسط انقطاع الكهرباء لكل مشترك في دبي سنوياً

المصدر: دبي - الإمارات اليوم

حققت هيئة كهرباء ومياه دبي رقماً عالمياً جديداً في متوسط انقطاع الكهرباء لكل مشترك، حيث سجلت الهيئة متوسط 1.86 دقيقة انقطاع لكل مشترك في العام، مقارنة مع 15 دقيقة لدى أكبر شركات الكهرباء في دول الاتحاد الأوروبي.

وقال العضو المنتدب الرئيس التنفيذي للهيئة، سعيد محمد الطاير، إن الهيئة تعتمد أحدث التقنيات في مجال إنتاج ونقل وتوزيع الطاقة، كما تعمل على بناء شبكات ذكية متكاملة، حيث تشكل الشبكة الذكية مكوناً أساسياً في استراتيجية الهيئة لتطوير بنية تحتية متقدمة، لدعم مساعي دبي لتصبح مدينة ذكية وسعيدة.

وأشار إلى أن استراتيجية الشبكات الذكية في الهيئة تضم 10 برامج، سيتم الانتهاء منها في المراحل القصيرة والمتوسطة وطويلة الأجل بحلول عام 2035، وتشمل: بنية تحتية متطورة لقياس بيانات استهلاك الكهرباء، وبنية تحتية متطورة لقياس بيانات استهلاك المياه، وإدارة الأصول، وأتمتة التوزيع، والبنية التحتية لتكنولوجيا المعلومات، وأتمتة النقل، وتكامل النظام، والاتصالات، والبيانات الضخمة وتحليلها، والأمن.

يشار إلى أن نتائج الهيئة تتفوق على نخبة الشركات الأوروبية والأميركية في العديد من المؤشرات، ففي عام 2018، بلغت نسبة الفاقد في شبكات نقل وتوزيع الكهرباء في الإمارة 3.3%، مقارنة مع 6-7% في أوروبا والولايات المتحدة الأميركية، ونسبة الفاقد في شبكات المياه 6.5%، مقارنة مع 15% في أميركا الشمالية.

وقد جاءت دولة الإمارات، ممثلة بهيئة كهرباء ومياه دبي، في المرتبة الأولى عالمياً في الحصول على الكهرباء، وللعام الثالث على التوالي، وفق تقرير ممارسة أنشطة الأعمال 2020 الصادر عن البنك الدولي، والذي يقيس سهولة ممارسة أنشطة الأعمال في 190 اقتصاداً حول العالم. وحصلت الهيئة على علامات كاملة في جميع مؤشرات محور الحصول على الكهرباء، بما في ذلك إجراءات الحصول على الكهرباء، ومعيار الكلفة، واعتمادية الشبكة وشفافية التعرفة.