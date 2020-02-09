المصدر: دبي - الإمارات اليوم

هواتف

طالب أولياء أمور بتشديد الرقابة على قيام الطلبة بحمل هواتفهم في المدارس، لاسيما في الصفوف العليا التي تشهد تفاخراً وتنافساً بين الطلبة على حمل أحدث الموديلات، ما يفتح الباب للمقارنات بينهم تنتهي بمشكلات.

حرج

قالت أم إنها فوجئت بقيام أبنائها الصغار باستخدام حسابها على «إنستغرام»، ونشر مقاطع من أغنيات مطربين عالميين ومتابعة أصدقائهم، ما سبب لها حرجاً كبيراً.

متسوّلون

اشتكى ذوو أطفال وجود متسولين في النفق الموجود بشارع الوحدة بالشارقة، والمؤدي إلى «كارفور»، وبعضهم أصحاب همم، ما يثير الكثير من الأسئلة لدى أطفالهم.

حواجز

طالب سائقون بإزالة الحواجز الإنشائية على جوانب الشارع الملاصق للمدرسة اليابانية بمنطقة الوصل في دبي، إذ تربك حركة السيارات ذهاباً وإياباً.

مياه

يعاني سكان بمدينة الباهية في أبوظبي تراكم المياه في شارع «النوخذة» بشكل يومي، نتيجة عشوائية ري الأشجار والحدائق المنزلية من العمالة المساعدة، ما يتسبب في إلحاق الضرر بسياراتهم، وطالبوا بتكثيف الرقابة على الفيلات المنتشرة بطول الشارع، لا سيما قبل المغرب.

مخرج

لاحظ سائقون أن قصر المسافة بعد مخرج معسكر آل نهيان للقادمين من داخل نفق الشيخ زايد، لا يتيح الانتقال السهل للمركبات إلى جهة اليمين، ثم الاتجاه إلى شارع دلما، مقترحين وضع إشارة ضوئية للتوقف، حتى يتم التأكد من خلو الطريق من المركبات في الاتجاه الآخر.

يمكن إرسال سكيك على «واتس أب» رقم 0502299551 مرفقاً بصورة حال توافرها.

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sekeek@emaratalyoum.com