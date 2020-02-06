بلدية عجمان تطلق اشتراطات التطوير العمراني

المصدر: الامارات اليوم _عجمان

عقدت إدارة التخطيط والمساحة بدائرة البلدية والتخطيط بعجمان، مؤتمراً صحافياً لإطلاق اشتراطات التطوير العمراني، برئاسة مدير قطاع تطوير البنية التحتية، الدكتور المهندس محمد أحمد بن عمير المهيري، و مدير إدارة التخطيط والمساحة،المهندس علي الشحي، حيث تم استعراض أدلة التطوير العمراني ومخرجات مشروع "التنسيق الحضري والتصميم الحضري لشوارع عجمان" والتي تعد أهم إنجازات الدائرة وقطاع تطوير البنية التحتية.

وتساهم تلك الأدلة في تعزيز الشفافية والحوكمة لمشاريع التنمية العمرانية والتطوير العقاري، كما تعتبر الإدارة التنظيمية الناتجة عن المخططات الاستراتيجية (عجمان 2030، مصفوت والمنامة 2040، وأخيرا إمارة عجمان2040).



وقال الدكتور المهندس محمد أحمد بن عمير، إن الدائرة تسعى لتوفير كافة الإمكانات والخبرات العلمية لتحقيق التنمية العمرانية المستدامة في إمارة عجمان، مشيرا أن الدائرة تركز على تحقيق رؤية عجمان 2021 لمجتمع سعيد يساهم في بناء اقتصاد أخضر تحفزه حكومة متميزة منسجمة مع روح الاتحاد، لتتماشى مع خطتها نحو تحقيق هدفها الاستراتيجي" تحقيق الترابط بين عناصر البنية التحتية والمجتمعات السكنية " من خلال "تحقيق التنمية الحضرية المتوازنة" في كافة مناطق الإمارة، ونسعى إلى تطوير البيئة الحضرية وفق الدراسات والمخططات والتشريعات المعتمدة.



وتابع، أن الاشتراطات وضعت لبيان جمالية وأهمية إمارة عجمان، ويركز المشروع على الاهتمام بالتسويق البصري، لتكون عجمان مدينة أفضل للعيش على مستوى العالم، كما أن التخطيط العمراني يشمل المناطق القديمة بالإمارة، وهناك الكثير من المبادرات الداخلية التي تنظمها الدائرة للحفاظ على جمال النسيج القديم والتصميم التراثي مع مراعاة مواصفات المنطقة المحيطة بالمباني وطبيعة الشارع.



من جانبه قال المهندس علي الشحي مدير إدارة التخطيط والمساحة، إن تحفيز الاستثمارات مطلب رئيسي في القطاع العقاري بالإمارة من خلال إرساء آلية مرنة وشفافة لإطلاق المشاريع تجذب رؤوس الأموال، مؤكداً أن الشروط تأتي لحفظ حقوق المستثمرين، كما أن أحد أهداف مشروع "التنسيق الحضري والتصميم الحضري لشوارع عجمان"، إعداد أدلة معايير واشتراطات متكاملة لرفع كفاءة الأعمال في إدارة التخطيط والمساحة ومن هذه لأدلة: دليل معايير واشتراطات استعمالات الأراضي في عجمان- لائحة تطوير الأراضي، ودليل معايير واشتراطات استعمالات الأراضي- لائحة تطوير الأراضي، ودليل معايير واشتراطات التنسيق البصري وتنسيق الحدائق وتصميم الأماكن العامة، ودليل معايير واشتراطات أراضي المرافق المجتمعية، ودليل معايير واشتراطات مظهر المدينة.



وأشار إلى أن مخرجات المشروع شملت أيضاً التخطيط التفصيلي لمنطقة إسكان في حي الياسمين بمساحة مليون متر مربع، وتأهيل إدارة التخطيط والمساحة وحصولها على شهادة ايزو (37101)، وإعداد بدائل تصميمية لشارع الشيخ حميد بن راشد النعيمي(الكورنيش) واشتراطات الواجهة البحرية والاستعمالات والأنشطة المقترحة، وتم تنظيم دورات معرفية ودورات تخصصية متخصصة وورش عمل في مجالات التخطيط العمراني لمهندسي الدائرة، وقد نتجت هذه المخرجات عن الدراسات المقارنة للأدلة والمعايير والاشتراطات على المستوى المحلي والعربي والعالمي، بالإضافة لعقد ورش عمل مع فريق المشروع للمراجعة ولضمان تطوير الأدلة لتحقيق رؤية وأهداف الدائرة.