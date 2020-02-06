100 درهم مخالفة عرقلة حركة ركاب مترو دبي بـ "السكوتر"

المصدر: هنادي أبو نعمة – دبي

أكّدت هيئة الطرق والمواصلات في دبي أن القوانين المنظمة لاستخدام وسائل المواصلات العامة تمنع عرقلة سير الركاب أو النيل من راحتهم من قبل ركاب آخرين خلال استخدامهم وسائل النقل العام عبر حمل أغراض كبيرة، من بينها «السكوتر»، مؤكدة أن ذلك يعرض الركاب المتسببين في الإزعاج أو الضرر لمخالفات وغرامات مالية تبدأ بـ100 درهم وفقاً لنوع التصرف أو الفعل الذي اقترفه الراكب.

وجاء تأكيد الهيئة في ردها على «الإمارات اليوم» التي نقلت لها شكوى من استياء ركاب للمواصلات العامة من تخوفهم من التعرض لركلات غير مقصودة نتيجة اصطدامهم بالمزلاج الكهربائي الذي يحمله بعض الركاب على أكتافهم اثناء دخولهم الى بوابة الحافلة او القطار.

وشهدت الآونة الأخيرة إقبالاً ملحوظاً من جانب مستخدمي المواصلات العامة من الشباب على استعمال المزلاج المعروف بـ«السكوتر»، وذلك للوصول الى محطات المترو او الحافلات.

واعتبر بعض الركاب ان حمل السكوتر بطريقة غير صحيحة مصدر ازعاج لهم وتهديد لسلامتهم، اذ من الممكن ان يؤدي الاصطدام به أثناء تحرك الراكب الذي يحمله الى وقوع إصابات ممكن ان تكون خطرة في بعض الأحيان، الأمر الذي أكدت هيئة الطرق والمواصلات انه يعد خرقاً للنظم والقوانين المنظمة لسلوكيات وقواعد السلامة المتبعة عند استخدام وسائل المواصلات العامة.

وأكدت الهيئة، في ردها، أنه حسب اللوائح والقوانين المعتمدة والتابعة لمؤسسة المواصلات العامة، فإنه غير مسموح لمستخدمي المترو حمل أية أغراض أو أمتعة كبيرة داخل المترو، أو أي ما يسبب إزعاجاً أو عرقلة حركة سير الركاب في المحطات وداخل القطار.

وأفادت بأنه يتم التدقيق المستمر بهذا الخصوص من قبل المفتشين الموجودين في جميع مرافق المترو والترام، كما يتم اصدار مخالفة في حال رصد أي حالة خرق للوائح، وفقاً لما منصوص عليه بجدول المخالفات المعتمدة. وأشارت الهيئة الى أنه لا يسمح بحمل أو استخدام مواد أو معدات يمكن أن تؤدي إلى إزعاج الركاب الآخرين أو تشكل خطراً على سلامتهم، كما لا يسمح باصطحاب الأمتعة الكبيرة، والمواد الخطرة والحيوانات داخل القطار أو الحافلة، وكذلك لا يسمح بوضع الامتعة في الممرات، بل يجب وضعها في الأماكن المخصصة.

وأوضحت الهيئة أنه حرصاً من هيئة الطرق والمواصلات على اسعاد المتعاملين وتلبية احتياجاتهم، ونظراً لطلب الجمهور فانه يتم السماح لمستخدمي المترو بحمل السكوتر والدراجات الهوائية القابلة للطي بداخل المترو خارج أوقات الذروة، بحيث يتم وضعها في الأماكن المخصصة للأمتعة.